"Решение было непростым": В World Athletics заявили, что "не закрывают навсегда двери" для российских спортсменов
Однако решение о бане наших атлетов в организации назвали правильным и заметили, что пока речь об их допуске не идёт.
Двери для российских легкоатлетов на международные соревнования не закрываются навсегда, а принятое решение об их отстранении было непростым. Об этом заявил президент World Athletics Себастьян Коу.
"Вчерашнее решение не было простым для меня и многих моих коллег. Они соревновались на высоком уровне, среди них есть и олимпийские чемпионы. Так что такой приговор не дался нам просто. Но я считаю, что вынесенный приговор правильный. Мы не говорим о том, что двери закрыты навсегда, но сейчас и на обозримое будущее они закрыты", — приводит слова Коу РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что на фоне проведения "Операции Z" на Украине целый ряд спортивных организаций отстранил от международных соревнований российских атлетов. Такое решение вынесли в FIFA, IIHF, Международном союзе биатлонистов, лыжного спорта и других федерациях. В их число вошла и World Athletics.
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