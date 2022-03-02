"Решение было непростым": В World Athletics заявили, что "не закрывают навсегда двери" для российских спортсменов

Двери для российских легкоатлетов на международные соревнования не закрываются навсегда, а принятое решение об их отстранении было непростым. Об этом заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

"Вчерашнее решение не было простым для меня и многих моих коллег. Они соревновались на высоком уровне, среди них есть и олимпийские чемпионы. Так что такой приговор не дался нам просто. Но я считаю, что вынесенный приговор правильный. Мы не говорим о том, что двери закрыты навсегда, но сейчас и на обозримое будущее они закрыты", — приводит слова Коу РИА "Новости".