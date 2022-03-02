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2 марта, 10:02

"Решение было непростым": В World Athletics заявили, что "не закрывают навсегда двери" для российских спортсменов

Однако решение о бане наших атлетов в организации назвали правильным и заметили, что пока речь об их допуске не идёт.

Двери для российских легкоатлетов на международные соревнования не закрываются навсегда, а принятое решение об их отстранении было непростым. Об этом заявил президент World Athletics Себастьян Коу.

"Вчерашнее решение не было простым для меня и многих моих коллег. Они соревновались на высоком уровне, среди них есть и олимпийские чемпионы. Так что такой приговор не дался нам просто. Но я считаю, что вынесенный приговор правильный. Мы не говорим о том, что двери закрыты навсегда, но сейчас и на обозримое будущее они закрыты", — приводит слова Коу РИА "Новости".

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"Вне политики": Как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине

Ранее Лайф сообщал, что на фоне проведения "Операции Z" на Украине целый ряд спортивных организаций отстранил от международных соревнований российских атлетов. Такое решение вынесли в FIFA, IIHF, Международном союзе биатлонистов, лыжного спорта и других федерациях. В их число вошла и World Athletics.

Обложка © shutterstock

Шамиль Гаджиев

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