Песков: Сроки оглашения послания президента "чуть-чуть сдвигаются вправо"
Официальный представитель Кремля напомнил, что дата мероприятия ещё не назначалась и не объявлялась, однако заверил, что оно "безусловно состоится".
Послание Президента Федеральному собранию в 2021 году. Обложка © Kremlin.ru
Оглашение ежегодного послания президента России Владимира Путина пока не назначалось на определённую дату, однако ясно, что сроки "чуть-чуть сдвинутся вправо". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы никакие даты точно не объявляли. Понятно, что оно чуть-чуть сдвигается вправо. Но чётких дат, собственно, и не определялось", — сказал он журналистам.
При этом представитель Кремля заверил, что мероприятие, безусловно, состоится и о сроках представителей СМИ проинформируют.
Напомним, 17 февраля Путин начал серию совещаний по подготовке к новому Посланию Федеральному собранию. Первое обсуждение было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года. Также Путин подчеркнул, что послание парламенту — это не просто выступление с обещанием "каких-то коврижек", в нём нужно показать направление развития страны и её экономики, а также ту базу, на основе которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния граждан.
24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.