Песков: Сроки оглашения послания президента "чуть-чуть сдвигаются вправо"

"Мы никакие даты точно не объявляли. Понятно, что оно чуть-чуть сдвигается вправо. Но чётких дат, собственно, и не определялось", — сказал он журналистам.

Напомним, 17 февраля Путин начал серию совещаний по подготовке к новому Посланию Федеральному собранию. Первое обсуждение было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года. Также Путин подчеркнул, что послание парламенту — это не просто выступление с обещанием "каких-то коврижек", в нём нужно показать направление развития страны и её экономики, а также ту базу, на основе которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния граждан.