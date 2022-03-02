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2 марта, 11:29

Матчи 22-го тура чемпионата России по футболу перенесли обратно на март

Ранее предполагалось, что из-за сборов национальной команды игры пройдут в мае.

Матчи 22-го тура чемпионата России по футболу перенесены с мая на 19–20 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента екатеринбургского "Урала" Григория Иванова.

"Решение о переносе матчей 22-го тура РПЛ принято. Учитывая, что у сборной России не будет мартовского сбора, игры состоятся, как изначально и планировалось, 19–20 марта", сказал Иванов.

Ранее Лайф сообщал, что в декабре клубы РПЛ в ходе общего собрания лиги проголосовали за перенос матчей 22-го тура чемпионата России в интересах сборной страны на 3–5 мая. Речь идёт об играх ЦСКА – "Рубин", "Динамо" – "Ростов", "Ахмат" – "Локомотив", "Сочи" – "Крылья Советов", "Нижний Новгород" – "Спартак", "Уфа" – "Краснодар", "Урал" – "Химки" и "Зенит" – "Арсенал".

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На такой шаг РПЛ пошла в интересах сборной России по футболу, у которой появилось бы больше времени на подготовку к стыковому матчу ЧМ-2022 против Польши, который должен был состояться 24 марта. Теперь из-за санкций ФИФА национальная команда не сможет принять участие в этой встрече.

Обложка © РПЛ

Роман Фейгин
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