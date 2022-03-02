Умер актёр сериала "Бригада" Андрей Нагорнов
Артисту было всего 56 лет. Дата и место похорон, как и причины его смерти, пока не известны.
Андрей Нагорнов. Кадр из фильма "Бригада" © "Кинотеатр"
На 57-м году жизни скончался российский актёр из сериала "Бригада" Андрей Нагорнов. О печальном известии сообщил телеведущий Евгений Сулес.
"Друзья, сегодня ночью умер актёр, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов", — написал Сулес в "Фейсбуке".
Дата и место похорон, как и причины смерти артиста, пока не известны.
Андрей Нагорнов родился 25 апреля 1965 года. За свою карьеру он сыграл более чем в 35 различных фильмах и сериалах. В частности, помимо "Бригады" Нагорнов участвовал в съёмках картин "Китайский сервиз", "Родина ждёт", "Дружная семейка", "Дочки-матери", "Антикиллер" и многих других. Также актёр служил в Московском театре "Эрмитаж".
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