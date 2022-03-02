Глава МИД Украины Кулеба: Киев не знает дату следующих переговоров с Москвой

Министр иностранных дел Незалежной подчеркнул, что страна готова к дипломатии, однако не готова к "принятию каких-либо российских ультиматумов".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев снова не может назвать дату переговоров с российской стороной, а также не готов к выполнению "российских ультиматумов".

"Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов <...> Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно", — сообщил он на брифинге.

