Глава МИД Украины Кулеба: Киев не знает дату следующих переговоров с Москвой
Министр иностранных дел Незалежной подчеркнул, что страна готова к дипломатии, однако не готова к "принятию каких-либо российских ультиматумов".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев снова не может назвать дату переговоров с российской стороной, а также не готов к выполнению "российских ультиматумов".
"Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов <...> Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно", — сообщил он на брифинге.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибудет на место новой встречи с украинцами ближе к вечеру 2 марта. Представитель Кремля также отметил, что главным переговорщиком с Незалежной остаётся помощник президента РФ Владимир Мединский. В МИД Белоруссии также сообщили о завершении подготовки места встречи делегаций РФ и Украины. Уже скоро появится официальная информация по поводу мероприятия, которое состоится в Беловежской Пуще.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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