Лавров: Украина затягивает начало переговоров по указке США

Однако Россия уже готова к проведению второго раунда встречи с украинской стороной, подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Украина затягивает начало второго раунда переговоров с российской стороной по указке США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera.