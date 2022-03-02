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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 10:20

Лавров: Украина затягивает начало переговоров по указке США

Однако Россия уже готова к проведению второго раунда встречи с украинской стороной, подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Украина затягивает начало второго раунда переговоров с российской стороной по указке США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera.

"Мы готовы ко второму раунду переговоров, но украинская сторона затягивает [процесс] по указке американцев", — сказал он.

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Песков: Делегация РФ прибудет на место новой встречи с украинцами ближе к вечеру 2 марта

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © Flickr / МИД России

Евгения Колесникова
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