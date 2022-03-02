Полиция Москвы проводит проверку после сообщений о "минировании" различных объектов

Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку после сообщений о "минировании" в Москве зданий Минобороны, Минфина, МВД, Центробанка, аэропортов, торговых центров, храмов, вузов, школ, детских садов и других строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.

"Накануне в течение дня поступали анонимные звонки и сообщения по электронной почте о том, что существует угроза взрыва объектов в Москве", — сказал собеседник агентства.

В частности, неизвестные сообщали о бомбах в зданиях Министерства обороны на Фрунзенской набережной и улице Знаменке, военкомате на проспекте Мира, зданиях Минфина, Минюста, МВД России, Центрального банка, а также аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и мировых судов.

Помимо этого поступили сообщения о "минировании" различных университетов, в том числе Российского государственного гуманитарного университета, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Российской музыкальной академии им. Гнесиных и других. В сообщениях злоумышленников речь также шла о мостах и гостиницах.

Также были получены сообщения о заложенных взрывных устройствах почти во всех торговых центрах Москвы, в том числе башне "Федерация Восток" и "Афимолл сити" на Пресненской набережной, ТЦ "Цветной", "Атриум", "Аркадия", ресторанов и кафе, храмов Святителя Николая на улице Долгоруковской, Святых Мучеников Флора и Лавра на Зацепе, церкви Святителя Николая Чудотворца на улице Тимура Фрунзе, Свято-Дмитриевского храма, всех детских садов, школ и лицеев в центре столицы.