Полиция Москвы проводит проверку после сообщений о "минировании" различных объектов
1 марта правоохранительные органы в течение дня фиксировали множественные анонимные звонки и сообщения по электронной почте о наличии взрывных устройств в широком перечне столичных учреждений.
Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку после сообщений о "минировании" в Москве зданий Минобороны, Минфина, МВД, Центробанка, аэропортов, торговых центров, храмов, вузов, школ, детских садов и других строений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции.
"Накануне в течение дня поступали анонимные звонки и сообщения по электронной почте о том, что существует угроза взрыва объектов в Москве", — сказал собеседник агентства.
В частности, неизвестные сообщали о бомбах в зданиях Министерства обороны на Фрунзенской набережной и улице Знаменке, военкомате на проспекте Мира, зданиях Минфина, Минюста, МВД России, Центрального банка, а также аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и мировых судов.
Помимо этого поступили сообщения о "минировании" различных университетов, в том числе Российского государственного гуманитарного университета, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, Российской музыкальной академии им. Гнесиных и других. В сообщениях злоумышленников речь также шла о мостах и гостиницах.
Также были получены сообщения о заложенных взрывных устройствах почти во всех торговых центрах Москвы, в том числе башне "Федерация Восток" и "Афимолл сити" на Пресненской набережной, ТЦ "Цветной", "Атриум", "Аркадия", ресторанов и кафе, храмов Святителя Николая на улице Долгоруковской, Святых Мучеников Флора и Лавра на Зацепе, церкви Святителя Николая Чудотворца на улице Тимура Фрунзе, Свято-Дмитриевского храма, всех детских садов, школ и лицеев в центре столицы.
По словам источника, по некоторым адресам проводилась эвакуация людей. Он добавил, что в ходе проверки кинологи не обнаружили наличие взрывных устройств, информация оказалась ложной. После инцидента сотрудниками полиции проводится доследственная проверка.
Ранее Лайф рассказывал о волне "минирований", которая прошла по российским городам в начале года. Так, 12 января были эвакуированы школы Екатеринбурга. Позднее волна информации о ложном минировании прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
Обложка © ТАСС / ЕРА / YURI KOCHETKOV