Минздрав России зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат "Атериксен" фармацевтической компании "Валента фарм". Лекарство предназначено для лечения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.

"Препарат предназначен для лечения коронавирусной инфекции и в дальнейшем для лечения других острых респираторных вирусных инфекций, включая грипп", — указывается в сообщении.

Сейчас "Атериксен" зарегистрирован лишь для лечения взрослых с CoViD-19 в лёгкой форме. Согласно результатам исследования, применение препарата на 80% снижает число случаев госпитализаций у амбулаторных пациентов. В настоящий момент проводится клиническая разработка, которая в будущем позволит зарегистрировать "Атериксен" как лекарство против ОРВИ и гриппа.

Серийное производство препарата планируется начать в конце второго — начале третьего квартала 2022 года. Отмечается, что продукт будет производиться в России. Его главной целью является удовлетворение нужд россиян в рамках борьбы с пандемией. В будущем "Валента фарм" собирается поставлять препарат в страны Юго-Восточной Азии.