Песков: Успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Путина

В Кремле надеются на прибытие украинской делегации на встречу. Однако говорить о благоприятном исходе грядущей встречи пока рано, считает пресс-секретарь президента.

Успехом повторных переговоров между Россией и Украиной будет считаться выполнение сформулированных президентом России Владимиром Путиным условий. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно чётко неоднократно формулировались президентом России. В том числе мы перечисляли эти условия, потому что их подробно объяснял Путин своим международным собеседникам в ходе телефонных разговоров", — сказал он.

Песков добавил, что в Кремле надеются на прибытие украинской делегации на переговоры. Российские же дипломаты готовы уже вечером начать обсуждение. Однако говорить об успешности грядущей встречи пока рано, считает пресс-секретарь президента России.

"Такие прогнозы делать не буду, даром предвидения не обладаю", — уточнил представитель Кремля.