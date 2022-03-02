Песков: Успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Путина
В Кремле надеются на прибытие украинской делегации на встречу. Однако говорить о благоприятном исходе грядущей встречи пока рано, считает пресс-секретарь президента.
Успехом повторных переговоров между Россией и Украиной будет считаться выполнение сформулированных президентом России Владимиром Путиным условий. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно чётко неоднократно формулировались президентом России. В том числе мы перечисляли эти условия, потому что их подробно объяснял Путин своим международным собеседникам в ходе телефонных разговоров", — сказал он.
Песков добавил, что в Кремле надеются на прибытие украинской делегации на переговоры. Российские же дипломаты готовы уже вечером начать обсуждение. Однако говорить об успешности грядущей встречи пока рано, считает пресс-секретарь президента России.
"Такие прогнозы делать не буду, даром предвидения не обладаю", — уточнил представитель Кремля.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что последние приготовления к переговорам РФ и Украины завершаются. Время встречи двух стран сдвинулось. Уже скоро появится официальная информация по поводу мероприятия, которое состоится в Беловежской Пуще.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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