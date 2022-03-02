Лавров: Москва удивлена, что санкции затронули спортсменов и журналистов

Россия удивлена, что введённые против неё санкций коснулись спортсменов и сотрудников СМИ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera .

"Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актёров, сотрудников СМИ", — сказал он.