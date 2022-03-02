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2 марта, 10:32

Лавров: Москва удивлена, что санкции затронули спортсменов и журналистов

Однако, по словам министра иностранных дел РФ, страна была готова к ограничительным мерам против неё.

Россия удивлена, что введённые против неё санкций коснулись спортсменов и сотрудников СМИ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с телеканалом Al Jazeera.

"Мы были готовы к санкциям, но не ожидали, что они коснутся спортсменов, представителей интеллигенции, актёров, сотрудников СМИ", — сказал он.

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Ранее США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против руководителей РФ. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.

Обложка © Kremlin.ru

Светлана Оперук

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