Лавров: Москва не позволит нынешним властям Киева завладеть ядерным оружием
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что военная "Операция Z" направлена на разоружение Украины. Он ранее уже предупреждал, что из-за ядерных амбиций Зеленского страна затевает опасные игры.
Москва не позволит нынешним киевским властям завладеть ядерным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию Al Jazeera, фрагмент которого телеканал опубликовал в "Твиттере".
"Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие", — сообщил глава российского МИД.
Ранее министр иностранных дел РФ предупредил, что из-за ядерных амбиций Зеленского Киев затевает опасные игры. Сергей Лавров подчеркнул, что Украина располагает ещё советскими технологиями и может начать восстанавливать потенциал в любой момент. Напомним, Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Мария Захарова отметила, что заявление Украины о возвращении ядерного оружия "перевернуло всю историю". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Европе и НАТО на своих "сборищах" следовало бы задаться вопросом, к каким последствиям всё это может привести.
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