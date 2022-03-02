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2 марта, 10:27
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Лавров: Москва не позволит нынешним властям Киева завладеть ядерным оружием

Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что военная "Операция Z" направлена на разоружение Украины. Он ранее уже предупреждал, что из-за ядерных амбиций Зеленского страна затевает опасные игры.

Москва не позволит нынешним киевским властям завладеть ядерным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию Al Jazeera, фрагмент которого телеканал опубликовал в "Твиттере".

"Военная операция на Украине, в том числе в Киеве, направлена на разоружение Украины. Россия не позволит Украине получить ядерное оружие", — сообщил глава российского МИД.

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Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы

Ранее министр иностранных дел РФ предупредил, что из-за ядерных амбиций Зеленского Киев затевает опасные игры. Сергей Лавров подчеркнул, что Украина располагает ещё советскими технологиями и может начать восстанавливать потенциал в любой момент. Напомним, Зеленский пригрозил признать недействительным документ об отказе от ядерного оружия. Он отметил, что лично инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Мария Захарова отметила, что заявление Украины о возвращении ядерного оружия "перевернуло всю историю". Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Европе и НАТО на своих "сборищах" следовало бы задаться вопросом, к каким последствиям всё это может привести.

Обложка © Shutterstock

Ирина Мусина

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