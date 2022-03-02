Лавров: Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению

Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, эта территория является частью России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению", — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera .

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.