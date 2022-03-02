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2 марта, 10:21

Лавров: Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению

По словам министра иностранных дел, эта территория, вернувшаяся в состав РФ в 2014 году, является частью России.

<p>Сергей Лавров. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1498671826758742019/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Сергей Лавров. Обложка © Twitter / МИД России

Вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению, эта территория является частью России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению", — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году. За это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Артур Лапсаков

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