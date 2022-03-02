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2 марта, 10:31

Белорусские биатлонисты выступят на чемпионате и кубке России

Как заметили в СБР, такой шаг сможет повысить уровень соревнований.

Биатлонисты сборной Белоруссии смогут принять участие в этапе Кубка России, а также в чемпионате России, которые пройдут в марте этого года. Об этом говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).

"Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договорённости с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским. Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран. Участие белорусских биатлонистов, безусловно, повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени", — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

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В частности, речь идёт об этапе Кубка России в Уфе, который пройдёт с 12 по 16 марта, а также о чемпионате страны, который состоится в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

Ранее Лайф сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отстранить спортсменов из РФ и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Обложка © ТАСС / dpa / Sven Hoppe

Шамиль Гаджиев

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