Белорусские биатлонисты выступят на чемпионате и кубке России

Биатлонисты сборной Белоруссии смогут принять участие в этапе Кубка России, а также в чемпионате России, которые пройдут в марте этого года. Об этом говорится в сообщении Союза биатлонистов России (СБР).

"Решение об участии белорусских спортсменов в соревнованиях Кубка и чемпионата России принято по взаимной договорённости с председателем Белорусской федерации биатлона Андрианом Алексеевичем Цыбульским. Мы не стремимся к конфронтации с кем бы то ни было, мы исходим исключительно из интересов спортсменов наших стран. Участие белорусских биатлонистов, безусловно, повысит уровень соревнований, которые пройдут в Уфе и Тюмени", — заявил президент СБР Виктор Майгуров.

В частности, речь идёт об этапе Кубка России в Уфе, который пройдёт с 12 по 16 марта, а также о чемпионате страны, который состоится в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.