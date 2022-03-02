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2 марта, 10:30
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Лавров: Третья мировая война стала бы ядерной

По мнению министра иностранных дел России, последствия этого конфликта были бы разрушительными.

<p>Сергей Лавров. Обложка ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67766/photos/67587" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Сергей Лавров. Обложка © Kremlin.ru

Если третья мировая война и произойдёт, она будет ядерной и разрушительной, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной", — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.

Лавров: Москва не позволит нынешним властям Киева завладеть ядерным оружием

Лавров: Москва не позволит нынешним властям Киева завладеть ядерным оружием

А ранее Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО.

Артур Лапсаков

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