Лавров: Третья мировая война стала бы ядерной
По мнению министра иностранных дел России, последствия этого конфликта были бы разрушительными.
Сергей Лавров. Обложка © Kremlin.ru
Если третья мировая война и произойдёт, она будет ядерной и разрушительной, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной", — сказал он в интервью телеканалу Al Jazeera.
А ранее Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО.