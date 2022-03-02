Жители Кировского района Донецка показали Лайфу последствия обстрела со стороны ВСУ

На кадрах видно, что в результате обстрела ВСУ были повреждены квартиры мирных жителей. Одна из семей чудом успела укрыться в одной из комнат. По их словам, ночью, около 23:00, в двухэтажный дом попал крупнокалиберный снаряд, ещё несколько упали рядом, задев другие постройки.