Жители Кировского района Донецка показали Лайфу последствия обстрела со стороны ВСУ

Ночью, около 23:00, в двухэтажный дом попал крупнокалиберный снаряд, одна из семей чудом успела укрыться в одной из комнат. Ещё несколько боеприпасов упали рядом, задев другие постройки.

Пострадавшие в ходе обстрела ВСУ жилого района в Донецке. Видео © SHOT

Жители Донецка рассказали об обстреле Вооружёнными силами Украины жилого сектора в Кировском районе. Видео с места происшествия опубликовал SHOT.

На кадрах видно, что в результате обстрела ВСУ были повреждены квартиры мирных жителей. Одна из семей чудом успела укрыться в одной из комнат. По их словам, ночью, около 23:00, в двухэтажный дом попал крупнокалиберный снаряд, ещё несколько упали рядом, задев другие постройки.