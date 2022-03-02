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Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 11:42

Жители Кировского района Донецка показали Лайфу последствия обстрела со стороны ВСУ

Ночью, около 23:00, в двухэтажный дом попал крупнокалиберный снаряд, одна из семей чудом успела укрыться в одной из комнат. Ещё несколько боеприпасов упали рядом, задев другие постройки.

Пострадавшие в ходе обстрела ВСУ жилого района в Донецке. Видео © SHOT

Жители Донецка рассказали об обстреле Вооружёнными силами Украины жилого сектора в Кировском районе. Видео с места происшествия опубликовал SHOT.

На кадрах видно, что в результате обстрела ВСУ были повреждены квартиры мирных жителей. Одна из семей чудом успела укрыться в одной из комнат. По их словам, ночью, около 23:00, в двухэтажный дом попал крупнокалиберный снаряд, ещё несколько упали рядом, задев другие постройки.

"Дома обыкновенные! Воинской части тут нету", — рассказал один из пострадавших, не найдя ответ на вопрос, зачем обстреливать мирное население.

Мэр Донецка сообщил о повреждениях школы и больницы в результате обстрела ВСУ
Мэр Донецка сообщил о повреждениях школы и больницы в результате обстрела ВСУ

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © SHOT

Григорий Воронцов
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