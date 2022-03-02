Евросоюз отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков

Евросоюз отключил от международной платёжной системы SWIFT семь российских банков, которые ранее попали под санкции. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

"Этот запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к любому юридическому лицу, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам", — говорится в заявлении.