Евросоюз отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков

Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.

Евросоюз отключил от международной платёжной системы SWIFT семь российских банков, которые ранее попали под санкции. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что в список отключения, в частности, попали ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк" и Внешнеэкономический банк.