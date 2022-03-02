Евросоюз отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков
Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Евросоюз отключил от международной платёжной системы SWIFT семь российских банков, которые ранее попали под санкции. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитической службы ЕС.
Отмечается, что в список отключения, в частности, попали ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк" и Внешнеэкономический банк.
"Этот запрет вступит в силу на десятый день после публикации в Официальном журнале ЕС, а также будет применяться к любому юридическому лицу, чьи права собственности прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% вышеупомянутым банкам", — говорится в заявлении.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Администрация SWIFT уже подтвердила готовность к антироссийским ограничениям.
Обложка © Pixabay