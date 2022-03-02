Эксперт Гусаров рассказал, чем грозит отказ Airbus и Boeing от техподдержки авиакомпаний РФ

Специалист отметил, что такое решение не скажется на безопасности перевозок. Он подчеркнул, что никакого контрафакта на иностранные суда ставить никто не будет.

Безопасность полётов рейсами российских авиакомпаний останется на том же уровне, что и раньше, даже после решения Airbus и Boeing о приостановке технического обслуживания лайнеров-перевозчиков РФ. Таким мнением поделился главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров в интервью радио Sputnik.

"Никакой кустарщины ни в коем случае не будет. В авиации люди работают ответственные, никто в гараже выпиливать запчасти для самолётов не будет. Никакого контрафакта ставить на самолёты не будут, потому что никто не будет рисковать своей жизнью и жизнями пассажиров", — заявил Гусаров.

Он отметил, что такой шаг со стороны крупнейших в мире авиакомпаний означает, что иностранные самолёты в российских организациях будут летать, пока на складах для них не закончатся запчасти.

"Линейное техническое обслуживание самолётов в аэропортах осуществляется отечественными операторами. Это обслуживание будет возможно ровно до тех пор, пока на складах есть запчасти. Как только они закончатся или когда подойдёт срок планового ремонта самолёта, то самолёт встанет и больше в небо подниматься не будет", — пояснил эксперт.

Ранее Лайф писал, что Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Американская корпорация не будет поставлять в РФ запчасти. Также она приостанавливает все операции в Москве и закрывает офис в Киеве. Подобные ограничения поддержал и Airbus.