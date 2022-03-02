В офисе Зеленского анонсировали второй раунд переговоров РФ и Украины вечером 2 марта
Российско-украинские переговоры в Гомельской области. Обложка © ТАСС / Александр Кряжев
Встреча делегаций двух государств пройдёт в том же составе, что и в первый раз, уточнил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Вторая встреча представителей Украины и России пройдёт вечером 2 марта. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта", — приводит его слова телеканал "Украина 24".
Арестович добавил, что переговоры пройдут в том же составе, что и в первый раз.
Напомним, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. По итогам встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стороны наметили ряд тем для обсуждения и возвращаются в свои столицы для дополнительных консультаций. Руководитель российской делегации на переговорах — помощник президента РФ Владимир Мединский — сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции".
Лайф рассказывал, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.