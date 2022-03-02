В офисе Зеленского анонсировали второй раунд переговоров РФ и Украины вечером 2 марта

Встреча делегаций двух государств пройдёт в том же составе, что и в первый раз, уточнил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Вторая встреча представителей Украины и России пройдёт вечером 2 марта. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Второй раунд переговоров с Россией состоится вечером 2 марта", — приводит его слова телеканал "Украина 24".

Арестович добавил, что переговоры пройдут в том же составе, что и в первый раз.