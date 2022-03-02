Магазины Apple re:Store в России вновь заработают в ближайшее время
Как уточнили в компании, управляющей сетью торговых точек, мера носит временный характер. На данный момент необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.
Магазины по продаже техники Apple re:Store в России вновь откроются в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании Inventive Retail Group, управляющей сетью магазинов.
"Решение о закрытии магазинов re:Store носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме", — рассказал собеседник агентства.
Напомним, что магазины техники Apple re:Store оказались закрыты утром 2 марта в Москве и Санкт-Петербурге. При этом начиная с вечера понедельника в официальном интернет-магазине Apple в РФ стало невозможно приобрести технику компании. Оказалось, что Apple ограничила работу Apple Pay и других услуг в России из-за ситуации на Украине.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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