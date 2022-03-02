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2 марта, 12:16
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Мишустин анонсировал новый этап амнистии капиталов

По словам премьер-министра, мера станет четвёртой по счёту и ещё более масштабной по условиям, чем предыдущие.

Правительство России поможет бизнесу защитить свои активы за рубежом в связи с резким усилением политического давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Будет запущен новый этап амнистии капиталов, он станет четвёртым по счёту и ещё более масштабным по условиям, чем предыдущие", — заявил премьер.

Он добавил, что к параметрам, которые применялись во время третьего этапа в 2019 году, добавится возможность декларирования наличных денежных средств.

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Ранее Михаил Мишустин сообщил, что кабмин РФ введёт мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса. Такая мера будет действовать до конца этого года. Она касается всех организаций, за исключением случаев, которые подразумевают риски для жизни и здоровья россиян.

Михаил Мишустин. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Ирина Мусина

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