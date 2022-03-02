Мишустин анонсировал новый этап амнистии капиталов
По словам премьер-министра, мера станет четвёртой по счёту и ещё более масштабной по условиям, чем предыдущие.
Правительство России поможет бизнесу защитить свои активы за рубежом в связи с резким усилением политического давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Будет запущен новый этап амнистии капиталов, он станет четвёртым по счёту и ещё более масштабным по условиям, чем предыдущие", — заявил премьер.
Он добавил, что к параметрам, которые применялись во время третьего этапа в 2019 году, добавится возможность декларирования наличных денежных средств.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что кабмин РФ введёт мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса. Такая мера будет действовать до конца этого года. Она касается всех организаций, за исключением случаев, которые подразумевают риски для жизни и здоровья россиян.
Михаил Мишустин. Фото © Агентство городских новостей "Москва"