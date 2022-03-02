Мишустин анонсировал новый этап амнистии капиталов

Правительство России поможет бизнесу защитить свои активы за рубежом в связи с резким усилением политического давления, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Будет запущен новый этап амнистии капиталов, он станет четвёртым по счёту и ещё более масштабным по условиям, чем предыдущие", — заявил премьер.

Он добавил, что к параметрам, которые применялись во время третьего этапа в 2019 году, добавится возможность декларирования наличных денежных средств.