Мишустин: Правительство и регионы РФ смогут продлевать сроки уплаты налогов
Кроме того, кабмин поддержал решение об отмене НДС на драгоценные металлы с 1 марта. Госдума рассмотрит соответствующий законопроект уже в пятницу.
Правительство России и региональные власти получат право принимать решения, касающиеся продления сроков уплаты налогов. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
"Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года. Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан", — приводит его слова пресс-служба Правительства РФ в телеграм-канале.
Мишустин добавил, что такой порядок был организован в России в 2020 году, когда требовалась оперативная работа с вызовами пандемии. Кроме того, правительство поддержало решение об отмене с 1 марта НДС на драгоценные металлы. Соответствующий законопроект Государственная дума рассмотрит 4 марта.
"При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты", — рассказал Мишустин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин введёт мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса. Такая мера будет действовать до конца этого года. Она касается всех организаций. За исключением случаев, которые подразумевают риски для жизни и здоровья россиян.
Михаил Мишустин. Обложка © Кадр из видео © T.me / government_rus