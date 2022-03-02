Мишустин: Правительство и регионы РФ смогут продлевать сроки уплаты налогов

Правительство России и региональные власти получат право принимать решения, касающиеся продления сроков уплаты налогов. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

"Новый порядок будет действовать в течение всего текущего года. Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан", — приводит его слова пресс-служба Правительства РФ в телеграм-канале.

Мишустин добавил, что такой порядок был организован в России в 2020 году, когда требовалась оперативная работа с вызовами пандемии. Кроме того, правительство поддержало решение об отмене с 1 марта НДС на драгоценные металлы. Соответствующий законопроект Государственная дума рассмотрит 4 марта.

"При приобретении золотого слитка в банке не нужно будет уплачивать налог на добавленную стоимость в размере 20%, как это сейчас предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать хорошей альтернативой покупке валюты", — рассказал Мишустин.