Сайт ФАН подвергся DDoS-атакам после запуска горячей линии "Стоп нацизм"

При этом в редакцию поступило несколько тысяч обращений от жителей Незалежной, в которых они рассказали о действиях радикалов. Отмечается, что неизвестные атакуют ресурс уже в течение нескольких дней.

Сайт Федерального агентства новостей в течение пяти дней подвергается DDoS-атакам со стороны неизвестных хакеров. Об этом сообщили в редакции РИА ФАН.

"ФАН объективно освещает все события, которые происходят в Донбассе и на Украине, что уже неоднократно за последнюю неделю становилось причиной хакерских атак", — говорится в сообщении.

По мнению журналистов, хакерские атаки могут быть связаны с запуском горячей линии "Стоп нацизм", созданной совместно с медиагруппой "Патриот". Также одной из причин мог стать принцип освещения происходящих событий на Украине. При этом подчёркивается, что на горячую линию "Стоп нацизм" поступило несколько тысяч обращений от жителей Незалежной, в которых они рассказали о действиях украинских радикалов.