ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 12:26

Сайт ФАН подвергся DDoS-атакам после запуска горячей линии "Стоп нацизм"

При этом в редакцию поступило несколько тысяч обращений от жителей Незалежной, в которых они рассказали о действиях радикалов. Отмечается, что неизвестные атакуют ресурс уже в течение нескольких дней.

Сайт Федерального агентства новостей в течение пяти дней подвергается DDoS-атакам со стороны неизвестных хакеров. Об этом сообщили в редакции РИА ФАН.

"ФАН объективно освещает все события, которые происходят в Донбассе и на Украине, что уже неоднократно за последнюю неделю становилось причиной хакерских атак", — говорится в сообщении.

Российские хакеры Killnet обрушили сайт объявившего Москве кибервойну Anonymous
Российские хакеры Killnet обрушили сайт объявившего Москве кибервойну Anonymous

По мнению журналистов, хакерские атаки могут быть связаны с запуском горячей линии "Стоп нацизм", созданной совместно с медиагруппой "Патриот". Также одной из причин мог стать принцип освещения происходящих событий на Украине. При этом подчёркивается, что на горячую линию "Стоп нацизм" поступило несколько тысяч обращений от жителей Незалежной, в которых они рассказали о действиях украинских радикалов.

Ранее хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. На порталы компании шли DDoS-атаки, причём 27% были из США. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.

BannerImage

Обложка © Pixabay

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Хакеры
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar