Сайт ФАН подвергся DDoS-атакам после запуска горячей линии "Стоп нацизм"
При этом в редакцию поступило несколько тысяч обращений от жителей Незалежной, в которых они рассказали о действиях радикалов. Отмечается, что неизвестные атакуют ресурс уже в течение нескольких дней.
Сайт Федерального агентства новостей в течение пяти дней подвергается DDoS-атакам со стороны неизвестных хакеров. Об этом сообщили в редакции РИА ФАН.
"ФАН объективно освещает все события, которые происходят в Донбассе и на Украине, что уже неоднократно за последнюю неделю становилось причиной хакерских атак", — говорится в сообщении.
По мнению журналистов, хакерские атаки могут быть связаны с запуском горячей линии "Стоп нацизм", созданной совместно с медиагруппой "Патриот". Также одной из причин мог стать принцип освещения происходящих событий на Украине. При этом подчёркивается, что на горячую линию "Стоп нацизм" поступило несколько тысяч обращений от жителей Незалежной, в которых они рассказали о действиях украинских радикалов.
Ранее хакеры из Anonymous объявили кибервойну России из-за специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Они взяли на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. На порталы компании шли DDoS-атаки, причём 27% были из США. Взломам подверглись и сайты других СМИ, в том числе "Известий", "Коммерсанта", "Фонтанки" и ТАСС.
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