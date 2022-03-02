Визовый центр Италии в РФ начал принимать документы для оформления туристических виз

С 1 марта визовый центр Италии в России начал принимать документы для оформления туристических виз. Объявление опубликовала пресс-служба центра.

"Сообщаем вам, что с 1 марта 2022 года возобновляется приём документов на оформление туристических виз в Италию. Приём документов осуществляется по предварительной записи", — говорится в сообщении.

Там также призвали ознакомиться с порядком въезда в Италию, который будет актуален с 1 по 31 марта.