Визовый центр Италии в РФ начал принимать документы для оформления туристических виз
Приём осуществляется по предварительной записи. Пресс-служба центра также указала, что необходимо ознакомиться с порядком въезда в страну, который будет актуален с 1 по 31 марта.
С 1 марта визовый центр Италии в России начал принимать документы для оформления туристических виз. Объявление опубликовала пресс-служба центра.
"Сообщаем вам, что с 1 марта 2022 года возобновляется приём документов на оформление туристических виз в Италию. Приём документов осуществляется по предварительной записи", — говорится в сообщении.
Там также призвали ознакомиться с порядком въезда в Италию, который будет актуален с 1 по 31 марта.
Ранее глава МВД Эстонии Кристиан Яани опроверг слухи об аннулировании видов на жительство россиян. По его словам, распространившиеся в последние дни слухи об этом не имеют под собой никаких оснований. При этом Яани пояснил, в каком случае вид на жительство всё же могут отозвать.
Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев