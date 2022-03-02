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2 марта, 12:28
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Визовый центр Италии в РФ начал принимать документы для оформления туристических виз

Приём осуществляется по предварительной записи. Пресс-служба центра также указала, что необходимо ознакомиться с порядком въезда в страну, который будет актуален с 1 по 31 марта.

С 1 марта визовый центр Италии в России начал принимать документы для оформления туристических виз. Объявление опубликовала пресс-служба центра.

"Сообщаем вам, что с 1 марта 2022 года возобновляется приём документов на оформление туристических виз в Италию. Приём документов осуществляется по предварительной записи", — говорится в сообщении.

Там также призвали ознакомиться с порядком въезда в Италию, который будет актуален с 1 по 31 марта.

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Ранее глава МВД Эстонии Кристиан Яани опроверг слухи об аннулировании видов на жительство россиян. По его словам, распространившиеся в последние дни слухи об этом не имеют под собой никаких оснований. При этом Яани пояснил, в каком случае вид на жительство всё же могут отозвать.

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук

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