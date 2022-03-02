Ростуризм: Турция, Египет и Тунис готовы принимать российских туристов

Власти этих трёх стран не планируют вводить какие-либо ограничения в отношении Москвы и, наоборот, выразили заинтересованность в увеличении турпотока из РФ.

Власти Турции, Египта и Туниса подтвердили, что страны ждут российских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.

"Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова переговорила с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном. <...> Он подчеркнул, что тунисские власти не планируют введения каких-либо ограничений в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что с аналогичными заявлениями и заинтересованностью в сотрудничестве с Россией выступили министры туризма Турции и Египта Мехмет Эрсой и Халед Эленани.

А ранее руководитель Ростуризма назвала самые "проблемные" страны, из которых не могут вернуться россияне в связи с закрытием воздушного пространства.