Ростуризм: Турция, Египет и Тунис готовы принимать российских туристов
Власти этих трёх стран не планируют вводить какие-либо ограничения в отношении Москвы и, наоборот, выразили заинтересованность в увеличении турпотока из РФ.
Власти Турции, Египта и Туниса подтвердили, что страны ждут российских туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Ростуризма.
"Накануне глава Ростуризма Зарина Догузова переговорила с министром туризма Тунисской Республики Мохамедом Моэз Бельхасеном. <...> Он подчеркнул, что тунисские власти не планируют введения каких-либо ограничений в отношении России, и выразил заинтересованность в увеличении российского турпотока", — говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что с аналогичными заявлениями и заинтересованностью в сотрудничестве с Россией выступили министры туризма Турции и Египта Мехмет Эрсой и Халед Эленани.
А ранее руководитель Ростуризма назвала самые "проблемные" страны, из которых не могут вернуться россияне в связи с закрытием воздушного пространства.
Напомним, многие западные страны, в том числе США, государства Евросоюза, Канада, Япония и другие, ввели в отношении РФ санкции и прочие ограничения. Поводом для них стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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