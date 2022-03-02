"Занимаемся демилитаризацией": Политолог Данилин объяснил удары РФ по объектам СБУ в Киеве
Эксперт пояснил, что они участвовали в информационной войне и не смогут вести "подрывную деятельность" в дальнейшем.
Российские военные имели право нанести высокоточный удар по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, так как они занимались информационными атаками. Таким мнением поделился политолог Павел Данилин в беседе с телеканалом "360".
"Мы занимаемся демилитаризацией. Если здесь у нас есть военные объекты, а, знаете ли, в Киеве вот эти два объекта — это объекты психологической информационной войны. По ним нанести удар — это обязательно", — уточнил Данилин.
Эксперт добавил, что объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве не смогут вести "подрывную деятельность" в дальнейшем.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по объектам СБУ, откуда проводились информатаки. В ходе обстрелов была выведена из строя аппаратная вещания телевизионной вышки в Киеве, при этом разрушений жилых домов допущено не было. Кроме того, был нанесён массированный авиаудар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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