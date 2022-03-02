"Занимаемся демилитаризацией": Политолог Данилин объяснил удары РФ по объектам СБУ в Киеве

Эксперт пояснил, что они участвовали в информационной войне и не смогут вести "подрывную деятельность" в дальнейшем.

Российские военные имели право нанести высокоточный удар по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, так как они занимались информационными атаками. Таким мнением поделился политолог Павел Данилин в беседе с телеканалом "360".

"Мы занимаемся демилитаризацией. Если здесь у нас есть военные объекты, а, знаете ли, в Киеве вот эти два объекта — это объекты психологической информационной войны. По ним нанести удар — это обязательно", — уточнил Данилин.

Эксперт добавил, что объекты СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве не смогут вести "подрывную деятельность" в дальнейшем.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударе по объектам СБУ, откуда проводились информатаки. В ходе обстрелов была выведена из строя аппаратная вещания телевизионной вышки в Киеве, при этом разрушений жилых домов допущено не было. Кроме того, был нанесён массированный авиаудар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов.