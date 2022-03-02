Аналитик Блохин объяснил, почему Шольц "сделал откат назад" по НАТО и Украине

Как отметил эксперт, изначально у канцлера ФРГ и других европейских политиков была "крайне агрессивная риторика" в адрес Москвы. Однако всё изменилось после того, как резко поднялись цены на газ.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что ФРГ и другие страны НАТО не планируют военного вмешательства в ситуацию, происходящую на Украине. Своё мнение эксперт выразил в беседе с RT.

Как отметил аналитик, изначально у Шольца и других европейских политиков была "крайне агрессивная риторика" в адрес Москвы. Однако спустя некоторое время многие "сделали откат назад", поскольку на это у них есть весомая причина.

"Понятно, что единственное, на что они (западные политики. — Прим. Лайфа) готовы, так это на санкционное давление. И то это давление избирательно. Понятно, что сейчас цены на газ астрономические. И очевидно, что это сразу же приводит их в чувство ", — добавил Блохин.