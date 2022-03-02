Аналитик Блохин объяснил, почему Шольц "сделал откат назад" по НАТО и Украине
Как отметил эксперт, изначально у канцлера ФРГ и других европейских политиков была "крайне агрессивная риторика" в адрес Москвы. Однако всё изменилось после того, как резко поднялись цены на газ.
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о том, что ФРГ и другие страны НАТО не планируют военного вмешательства в ситуацию, происходящую на Украине. Своё мнение эксперт выразил в беседе с RT.
Как отметил аналитик, изначально у Шольца и других европейских политиков была "крайне агрессивная риторика" в адрес Москвы. Однако спустя некоторое время многие "сделали откат назад", поскольку на это у них есть весомая причина.
"Понятно, что единственное, на что они (западные политики. — Прим. Лайфа) готовы, так это на санкционное давление. И то это давление избирательно. Понятно, что сейчас цены на газ астрономические. И очевидно, что это сразу же приводит их в чувство ", — добавил Блохин.
А ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что антироссийские санкции ударят по экономике Европы. Но при этом она уверена, что европейцы должны с пониманием к этому отнестись и поддержать рестрикции в адрес Москвы.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Олаф Шольц. Обложка © Kremlin.ru