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2 марта, 07:25

Как похудеть в зависимости от знака зодиака

Пришла весна — пора любви, и многим хочется быть во всеоружии. Сейчас принято говорить, что успехи на любовном фронте не зависят от фигуры, но всё же пока в нашей стране встречают по одёжке.

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Овен

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Типичные представители огненной стихии под покровительством Марса Овны активны и амбициозны и, с головой уходя в дела, могут забыть про еду. Потом, правда, вспомнят и не откажут себе ни в первом, ни во втором, ни в десерте. Как итог — легко наберут лишние килограммы. А расставаться с ними, как мы знаем, почти всегда непросто. Овнам, чтобы похудеть, надо придерживаться режима питания, отказаться от употребления кофе, чая, алкогольных напитков, солёных и острых продуктов. Людям с этим знаком зодиака стоит налегать на каши и рыбу, сыр, творог, фрукты и овощи.

Телец

Типичные представители стихии земли Тельцы — благородные созидатели, гурманы. У родившихся под этим знаком зодиака людей аппетит часто отменный, а вот обмен веществ медленный. Отсюда и проблемы с избыточными килограммами. Запретные плоды для Тельцов — булочки и сладости, в их сторону точно лучше не смотреть. Замечательно, если рацион Тельцов будет состоять из капусты, овощных салатов, рагу, овощей на пару, нежирного мяса и рыбы.

Близнецы

Близнецы, авантюрные представители воздушной стихии, натуры двойственные. Эти яркие интеллектуалы нередко обладают нестабильной нервной системой. Стресс Близнецы начинают гасить алкоголем, проблемы заедают сладостями и жирной пищей. Чтобы быть в форме, им лучше есть баклажаны и капусту, мясо птицы, орехи, а также сыр.

Рак

Фото © Freepik

Фото © Freepik

При разговоре своенравные Раки могут показаться спокойными, но на самом деле они часто бывают излишне эмоциональны. Эти представители водной стихии способны довести до белого каления не только окружающих, но и самих себя. Людям, рождённым с этим знаком зодиака, астрологи рекомендуют отказаться от сырых овощей и фруктов, сладостей. Лучше, чтобы в рационе были супы, кисломолочные продукты, злаки, белое мясо птицы.

Лев

Стихия Львов — огонь — несомненно откладывает отпечаток на их поведение. Представители этого знака зодиака бывают вспыльчивы, порывисты и, конечно, ревнивы. Цепочка ясна: яркий темперамент — срыв нервной системы — заедание проблем. Львам следует налегать на овсянку, гречку, сою и какао, сельдерей, баклажаны и курагу. А вот под запретом жирная, солёная и жареная пища, а ещё сладкое.

Дева

Здоровье не подводит этих практичных и рациональных представителей стихии земли. Если на горизонте маячат проблемы с лишним весом, Девам стоит забыть про сладости, консервы и копчёности. Людям, рождённым под этим знаком зодиака, лучше готовить мясо и овощи на пару. А ещё добавить в ежедневное меню каши с растительными маслами, тушёные овощи, кисломолочные продукты.

Весы

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Весы — единственный неодушевлённый знак во всём зодиакальном круге — яркие представители стихии воздуха. Любят налегать на солёненькое, как итог — страдают почки. Так что копчёной пище и маринованным продуктам лучше сразу сказать нет. Идеальный для Весов рацион: ягоды, фрукты, овощи, нежирное мясо, морепродукты, птица и лёгкие салаты.

Скорпион

Страстные Скорпионы могут весь день провести на воде, а в ночи объесться так, что дышать будет трудно. Этим представителям стихии воды следует попробовать дробное питание. Рацион Скорпионов должен состоять из свёклы, капусты и моркови, лука с перцем, тыквы, рыбы и морепродуктов. Обязательны яблоки и цитрусовые — те, что богаты витамином С и витаминами группы В.

Стрелец

Энергичные и целеустремлённые представители стихии огня Стрельцы вспыльчивы и нетерпеливы в мелочах, при этом почти ничто не способно вывести их из строя. Люди с этим знаком зодиака — любители покушать, а ещё выпить. От алкоголя лучше сразу отказаться, потому что привычка осушить бокальчик-другой легко перерастает в зависимость. Стрельцам рекомендуют налегать на горох с бобами и овощи с зеленью — салаты, укроп, петрушку, спаржу и капусту.

Козерог

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Самые амбициозные среди 12 знаков зодиака Козероги страдают из-за лишнего веса, потому что у них часто слабый обмен веществ. В борьбе за идеальные пропорции помогут специи, например анис, мята, базилик, мускатный орех и гвоздика, и лёгкая пища: кисломолочка, овощи и фрукты, постное мясо.

Водолей

Весёлые и разговорчивые представители воздушной стихии Водолеи обожают сладости, при этом умеют контролировать насыщение. Конфеты и шоколадки им лучше заменить яблоками, гранатами, грушами, арбузами и дынями. А ещё обратить внимание на морковь, свёклу, капусту и баклажаны.

Рыбы

С возрастом Рыбы начинают страдать депрессией, и неспроста — они довольно остро чувствуют окружающих, перенимают их настроение. В итоге на душе самих Рыб остаётся след. Из-за переживаний представители этого знака зодиака начинают переедать. Чтобы проблем с фигурой не было, Рыбам стоит попробовать раздельное питание. В рацион им рекомендуют включить изюм, виноград, шиповник, айву, пшённую кашу, семечки подсолнуха, сезонные овощи, а ещё минералку, пишет Пятый канал.

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Эмила Сидорова

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