Парень гениально пародирует офисный планктон, и в его TikTok-роликах каждый узнает себя
Блогер Михаил — "в ожидании увольнения за тиктоки". Почему? Потому что слишком жизненно описывает типичные ситуации на рабочем месте большинства из нас. Вспоминаем счастливые времена без удалёнки.
Казалось бы, ещё совсем недавно мы все просыпались рано по утрам, толкались в общественном транспорте, спешили в офис и каждый рабочий день видели своих любимых (и не очень) коллег. Сегодня же многие работают из дома, так и не вернувшись с удалёнки, начавшейся с пандемией ковида. Но, согласитесь, иногда хочется вспомнить прежнюю жизнь и поностальгировать. Посмеяться и узнать себя поможет Михаил, который жизненно и тонко передаёт всю атмосферу работы в офисе в своих тиктоках.
День зарплаты
Зачем люди вообще ходят на работу? Ради развития, новых впечатлений, знаний или знакомств? Не всегда. В ролике ниже автор наглядно показывает, что главная цель большинства работников — зарплата. А ради такого можно и для начальства денёк побыть "кем угодно".
Работник 007
Это были вы? Ваш коллега или "лучший офисный друг"? В любом случае в каждом коллективе был (и есть) такой человек, который, казалось бы, постоянно отлынивает от работы, опаздывает и не совсем справляется со своими прямыми обязанностями. Но почему-то он всё ещё в команде.
"Да там работы на пять минут!"
Знакомая фраза? Как же раздражает, когда начальство нарушает уже намеченный план действий своими пятиминутными задачками, правда? Вот и тиктокер тонко высмеивает ситуацию и то, как "быстро" потом получается выполнить "простую" просьбу руководства.
Тот самый любимый день недели
Ваш коллега вам улыбнулся? Значит, сегодня пятница. В последний рабочий день недели всегда и настроение было лучше, и наряд краше, и даже в офис мы все шли с большим удовольствием. Ох уж этот контраст...
ПП — почти продуктивность
Бывают такие дни, когда с самого утра в голове наполеоновские планы: не отвлекаться и усердно работать весь день. Но потом как-то само получается, что... всё время было потрачено куда-то зря. Узнали себя? Не расстраивайтесь. Тысячи комментариев согласных пользователей под роликами в "Тикток"-аккаунте Михаила намекают: все мы иногда такие.
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Обложка © "Кинопоиск" / Кадр из сериала "Офис"