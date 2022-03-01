Парень гениально пародирует офисный планктон, и в его TikTok-роликах каждый узнает себя

Казалось бы, ещё совсем недавно мы все просыпались рано по утрам, толкались в общественном транспорте, спешили в офис и каждый рабочий день видели своих любимых (и не очень) коллег. Сегодня же многие работают из дома, так и не вернувшись с удалёнки, начавшейся с пандемией ковида. Но, согласитесь, иногда хочется вспомнить прежнюю жизнь и поностальгировать. Посмеяться и узнать себя поможет Михаил, который жизненно и тонко передаёт всю атмосферу работы в офисе в своих тиктоках.

День зарплаты

Зачем люди вообще ходят на работу? Ради развития, новых впечатлений, знаний или знакомств? Не всегда. В ролике ниже автор наглядно показывает, что главная цель большинства работников — зарплата. А ради такого можно и для начальства денёк побыть "кем угодно".

Видео © TikTok / bel..sky

Работник 007

Это были вы? Ваш коллега или "лучший офисный друг"? В любом случае в каждом коллективе был (и есть) такой человек, который, казалось бы, постоянно отлынивает от работы, опаздывает и не совсем справляется со своими прямыми обязанностями. Но почему-то он всё ещё в команде.

Видео © TikTok / bel..sky

"Да там работы на пять минут!"

Знакомая фраза? Как же раздражает, когда начальство нарушает уже намеченный план действий своими пятиминутными задачками, правда? Вот и тиктокер тонко высмеивает ситуацию и то, как "быстро" потом получается выполнить "простую" просьбу руководства.

Видео © TikTok / bel..sky

Тот самый любимый день недели

Ваш коллега вам улыбнулся? Значит, сегодня пятница. В последний рабочий день недели всегда и настроение было лучше, и наряд краше, и даже в офис мы все шли с большим удовольствием. Ох уж этот контраст...

Видео © TikTok / bel..sky

ПП — почти продуктивность

Бывают такие дни, когда с самого утра в голове наполеоновские планы: не отвлекаться и усердно работать весь день. Но потом как-то само получается, что... всё время было потрачено куда-то зря. Узнали себя? Не расстраивайтесь. Тысячи комментариев согласных пользователей под роликами в "Тикток"-аккаунте Михаила намекают: все мы иногда такие.