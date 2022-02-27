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27 февраля, 07:00

Работники поделились самыми сумасшедшими вещами, происходившими с ними в офисе

Нечаянно провести опасную химическую реакцию, опыт в микроволновке или даже умереть — это только начало безумного списка историй, которые случались с героями нашей подборки.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Клиническая смерть

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Поскользнулся на льду на парковке. Умер. (Но, как понимаете, мне стало лучше… Черепно-мозговая травма, кома, реанимация, а сейчас здоров). Теперь на работе я известен как "парень, который умер", cbelt3.

Урок химии

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я смешала обезжириватель с отбеливателем, чтобы можно было помыть пол за один заход. Нахимичила ядовитый газообразный хлор", Jpaynesae1991.

"Из-за этого скончался сотрудник ресторана у нас неподалёку. Пожалуйста, не умирайте", PollutedPenguins.

Офисное кресло + каблуки

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Однажды я залезла на вращающееся офисное кресло в каблуках для того, чтобы поменять лампочку. Это было прямо 18+", — Alternative-Yak6369.

"Надеюсь, вы просто стояли, а коллеги крутили вас по кругу?" OldFartSomewhere.

Уроки фотошопа

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я работаю в бутике фетиш-одежды. Помимо работы в зале в мои обязанности также входит обновление каталога на сайте нашего магазина. Самая забавная часть всего этого — с помощью Photoshop замазывать на фотографиях половые органы под полупрозрачными костюмами", — blackninjakitty.

Рубрика "эксперименты"

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Разогрел виноград в микроволновке на рабочей кухне.

Зачем это всё? Рассказываю. Надрежьте виноградинку и раскройте её так, чтобы сверху она была похожа на восьмёрку (8). Затем положите в СВЧ-печь, включите на максимальную мощность и... наблюдайте, как вокруг неё будет образовываться плазма (супернагретый газ). Чтобы не запачкать всё, я подложил салфетку. Но плазма подожгла бумагу, и внутри начался небольшой пожар. Думаете, мне сделали втык? Как бы не так. Все вокруг, даже мой начальник, наблюдали за экспериментом", — MarkHowes.

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Сергей Трофимов

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