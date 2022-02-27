Работники поделились самыми сумасшедшими вещами, происходившими с ними в офисе

Клиническая смерть

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"Поскользнулся на льду на парковке. Умер. (Но, как понимаете, мне стало лучше… Черепно-мозговая травма, кома, реанимация, а сейчас здоров). Теперь на работе я известен как "парень, который умер", — cbelt3.

Урок химии

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"Я смешала обезжириватель с отбеливателем, чтобы можно было помыть пол за один заход. Нахимичила ядовитый газообразный хлор", — Jpaynesae1991. "Из-за этого скончался сотрудник ресторана у нас неподалёку. Пожалуйста, не умирайте", — PollutedPenguins.

Офисное кресло + каблуки

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"Однажды я залезла на вращающееся офисное кресло в каблуках для того, чтобы поменять лампочку. Это было прямо 18+", — Alternative-Yak6369. "Надеюсь, вы просто стояли, а коллеги крутили вас по кругу?" — OldFartSomewhere.

Уроки фотошопа

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"Я работаю в бутике фетиш-одежды. Помимо работы в зале в мои обязанности также входит обновление каталога на сайте нашего магазина. Самая забавная часть всего этого — с помощью Photoshop замазывать на фотографиях половые органы под полупрозрачными костюмами", — blackninjakitty.

Рубрика "эксперименты"

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