Работники поделились самыми сумасшедшими вещами, происходившими с ними в офисе
Нечаянно провести опасную химическую реакцию, опыт в микроволновке или даже умереть — это только начало безумного списка историй, которые случались с героями нашей подборки.
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Клиническая смерть
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"Поскользнулся на льду на парковке. Умер. (Но, как понимаете, мне стало лучше… Черепно-мозговая травма, кома, реанимация, а сейчас здоров). Теперь на работе я известен как "парень, который умер", — cbelt3.
Урок химии
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"Я смешала обезжириватель с отбеливателем, чтобы можно было помыть пол за один заход. Нахимичила ядовитый газообразный хлор", — Jpaynesae1991.
"Из-за этого скончался сотрудник ресторана у нас неподалёку. Пожалуйста, не умирайте", — PollutedPenguins.
Офисное кресло + каблуки
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"Однажды я залезла на вращающееся офисное кресло в каблуках для того, чтобы поменять лампочку. Это было прямо 18+", — Alternative-Yak6369.
"Надеюсь, вы просто стояли, а коллеги крутили вас по кругу?" — OldFartSomewhere.
Уроки фотошопа
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"Я работаю в бутике фетиш-одежды. Помимо работы в зале в мои обязанности также входит обновление каталога на сайте нашего магазина. Самая забавная часть всего этого — с помощью Photoshop замазывать на фотографиях половые органы под полупрозрачными костюмами", — blackninjakitty.
Рубрика "эксперименты"
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"Разогрел виноград в микроволновке на рабочей кухне.
Зачем это всё? Рассказываю. Надрежьте виноградинку и раскройте её так, чтобы сверху она была похожа на восьмёрку (8). Затем положите в СВЧ-печь, включите на максимальную мощность и... наблюдайте, как вокруг неё будет образовываться плазма (супернагретый газ). Чтобы не запачкать всё, я подложил салфетку. Но плазма подожгла бумагу, и внутри начался небольшой пожар. Думаете, мне сделали втык? Как бы не так. Все вокруг, даже мой начальник, наблюдали за экспериментом", — MarkHowes.