Как Ким Кардашьян наслаждается жизнью, пока Канье Уэст сходит по ней с ума

Журнал Vogue пришёл в гости к светской львице Ким Кардашьян, чтобы показать обстановку в доме дивы. Экскурсия прошла на фоне расставания звезды с Канье Уэстом. Рэпер не оставляет попыток вернуть фактически уже бывшую жену, с которой у него четверо совместных детей. И вот что Канье потерял помимо семьи.

Минималистичная кухня

Кадр из видео © YouTube / Vogue

Дизайн кухни полностью отвечает духу времени. Впрочем, в стиле минимализма выполнены все интерьеры особняка Кардашьян в Калабасасе, Калифорния. Чувствуется рука Канье.

Рисунки старшей дочери

Кадр из видео © YouTube / Vogue

Ким очень гордится талантами своей старшей дочери Норт. Рисунки восьмилетней девочки действительно впечатляют. Мама расставляет их по дому, чтобы любоваться.

Личная гостиная Ким

Кадр из видео © YouTube / Vogue

При входе в спальню Ким расположилась её личная гостиная. Здесь дива любит посидеть в кресле с чашечкой чая.

Скрапбуки детей

Кадр из видео © YouTube / Vogue

В этой же гостиной Ким перелистывает скрапбуки своих детей: 8-летней Норт, 6-летнего Сейнта, 4-летней Чикаго и 2-летнего Саама. Малыши вклеивают туда свои фото и поделки, рисуют, оставляют памятные надписи.

Сундук с детскими вещами Ким

Кадр из видео © YouTube / Vogue

Здесь хранятся предметы из прошлого Ким, а если точнее — из её беззаботного детства. Модель периодически поднимает тяжёлую крышку и предаётся воспоминаниям, сидя прямо на полу.

Детское платье Ким

Кадр из видео © YouTube / Vogue

Особенно дорого звезде её детское платье Минни-Маус, которое хранится в том же сундуке. Ким до сих пор испытывает волнение, глядя на фото, на котором запечатлена на нём вместе с мамой.

Баскетбольная площадка

Кадр из видео © YouTube / Vogue

На заднем дворе особняка обустроена необычная баскетбольная площадка. Во-первых, она чёрно-белая и тоже выполнена в стиле минимал. А во-вторых, здесь использовано дорогое амортизирующее покрытие, помогающее игрокам подпрыгивать выше, чем обычно.

Сад

Кадр из видео © YouTube / Vogue

Здесь любит собираться вся семья, когда в гости к Ким приезжают её сёстры с детьми. В этом саду растут не только травы и цветы, но и фрукты с овощами, которые затем отправляются на кухонный стол.

Автопарк

Кадр из видео © YouTube / Vogue