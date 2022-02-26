Как Ким Кардашьян наслаждается жизнью, пока Канье Уэст сходит по ней с ума
Гламурная дива устроила экскурсию по своему особняку в Калифорнии, интерьер которого напоминает выставку роскоши.
Журнал Vogue пришёл в гости к светской львице Ким Кардашьян, чтобы показать обстановку в доме дивы. Экскурсия прошла на фоне расставания звезды с Канье Уэстом. Рэпер не оставляет попыток вернуть фактически уже бывшую жену, с которой у него четверо совместных детей. И вот что Канье потерял помимо семьи.
Минималистичная кухня
Дизайн кухни полностью отвечает духу времени. Впрочем, в стиле минимализма выполнены все интерьеры особняка Кардашьян в Калабасасе, Калифорния. Чувствуется рука Канье.
Рисунки старшей дочери
Ким очень гордится талантами своей старшей дочери Норт. Рисунки восьмилетней девочки действительно впечатляют. Мама расставляет их по дому, чтобы любоваться.
Личная гостиная Ким
При входе в спальню Ким расположилась её личная гостиная. Здесь дива любит посидеть в кресле с чашечкой чая.
Скрапбуки детей
В этой же гостиной Ким перелистывает скрапбуки своих детей: 8-летней Норт, 6-летнего Сейнта, 4-летней Чикаго и 2-летнего Саама. Малыши вклеивают туда свои фото и поделки, рисуют, оставляют памятные надписи.
Сундук с детскими вещами Ким
Здесь хранятся предметы из прошлого Ким, а если точнее — из её беззаботного детства. Модель периодически поднимает тяжёлую крышку и предаётся воспоминаниям, сидя прямо на полу.
Детское платье Ким
Особенно дорого звезде её детское платье Минни-Маус, которое хранится в том же сундуке. Ким до сих пор испытывает волнение, глядя на фото, на котором запечатлена на нём вместе с мамой.
Баскетбольная площадка
На заднем дворе особняка обустроена необычная баскетбольная площадка. Во-первых, она чёрно-белая и тоже выполнена в стиле минимал. А во-вторых, здесь использовано дорогое амортизирующее покрытие, помогающее игрокам подпрыгивать выше, чем обычно.
Сад
Здесь любит собираться вся семья, когда в гости к Ким приезжают её сёстры с детьми. В этом саду растут не только травы и цветы, но и фрукты с овощами, которые затем отправляются на кухонный стол.
Автопарк
"Ламборгини-Урус", "Роллс-Ройс – Фантом" и "Майбах" — что объединяет все эти машины помимо заоблачных цен? То, что они серые. Это любимый цвет Ким, и её автомобили были специально покрашены именно в него.
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