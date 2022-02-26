5 историй подростков о потере девственности, от которых у родителей волосы встанут дыбом
Первый секс, казалось бы, дело обычное — бывает у каждого. И если для одних он становится событием, которое хочется стереть из памяти, у других всё происходит так ярко, что хочется поделиться с миром.
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Большая перемена
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"Большая перемена на обед в старших классах. Его дом был в двух минутах ходьбы от школы. Мы незаметно ускользнули от учителей. Односпальная кровать в комнате, которую он делил с двумя братьями. В процессе он вдруг остановился, чтобы посмотреть в окно, не вернулась ли его мама с работы. Якобы он услышал, что к дому подъехала машина. Странно, что даже тогда мы не боялись. Юная любовь", — arual_x.
"Ты уже тоже всё?"
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"26 чрезвычайно напряжённых секунд. В миссионерской позе. После того как, тяжело дыша, я закончил над ней потеть, спросил: "Ну что, ты уже тоже всё?" Чёртов идиот", — Historical_Hyena_552.
Вторая попытка
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"Та девушка привлекла моё внимание на танцах в колледже. Помню, что однажды я уже подходил к ней, чтобы сделать комплимент её футболке. Мы болтали весь вечер, а я потом пригласил её к себе, чтобы поиграть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая вышла совсем недавно. Так и играли до пяти утра. Сильно пожалел, что не сделал первый шаг. На следующий вечер я снова пригласил её поиграть в "Зельду", и мы снова не спали до пяти утра, но на этот раз уже по другим причинам", — Something_or-Other.
Быстрый секс в кино
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"Мой первый раз был прямо в кинотеатре во время просмотра второй части "Форсажа". Секс был в стиле самого фильма — всё очень быстро", — mcpumpington.
Первое свидание — первый секс
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"Это произошло на свидании с девушкой из "Тиндера". Тогда наврал ей, что я не девственник. Но, оглядываясь назад, я просто уверен, что она всё сразу же поняла", — Creepy_Body_8807.