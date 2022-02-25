Девушка шесть лет отказывается мыть волосы, и результат впечатлит кого угодно

27-летняя Лора Эшли живёт в Риверсайде, штат Калифорния, США. Она владелица магазина винтажных вещей. Девушка ведёт активный образ жизни, она веган, а ещё приверженка особого метода мытья волос — no poo ("без шампуня"). Вот уже шесть лет Лора споласкивает свои локоны под водой, при этом не использует никаких моющих средств. И пока хейтеры обзывают её грязной, другие с восхищением смотрят на кудряшки Эшли и просят поделиться секретами ухода за волосами.

"Когда они высмеивают тебя за неиспользование шампуня/кондиционера, а заканчивается всё тысячами новых подписчиков и интервью о твоём образе жизни", — рассказывает Лора в "Тиктоке".

Видео © TikTok / veggieshredder

Как говорит Эшли, уход за волосами не требует каких-то особых усилий. Вот что она делает: расчёсывает волосы перед тем, как намочить, потом промывает их руками под струёй воды, массирует кожу головы, а затем вычёсывает локоны расчёской с редкими зубчиками. Затем Лора сушит волосы полотенцем в течение получаса, а после наносит аргановое или розмариновое масло на кончики.

Фото © Instagram / veggieshredder

Девушка считает, что то, как выглядят волосы, зависит и от питания. Сама Лора — веган-сыроед, питается она фруктами и овощами. "Я ем очень чисто, поэтому и жир на волосах не копится. Я не пользуюсь шампунями или кондиционерами, а также не сушу волосы феном. Никаких текстурирующих кремов, гелей и муссов я тоже не наношу", — делится Эшли.