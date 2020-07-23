Нгуен из коммуны Бин Тхань в округе Гионг Тром, по её рассказам, стригла свои волосы лишь однажды. Когда девушке было 19 лет, она пришла к парикмахеру, но после у вьетнамки начались ужасные головные боли. Настолько сильные, что родителям пришлось вести её к врачу. Несмотря на лечение, боли не уменьшались и прекратились, лишь когда волосы снова отрасли. С тех пор Тхи Динь ни разу в жизни их больше не стригла.
С тех пор я перестала стричь волосы и, когда они снова отросли, боли постепенно исчезли. Странно, но когда я мыла волосы, голова снова начинала болеть. Поэтому я полностью прекратила мыть волосы и начала избегать любых контактов с водой
Нгуен Тхи Динь
Шли годы и десятилетия, и ухаживать за волосами становилось лишь сложнее. Поэтому женщина решила связать их в один толстый дред. К 83-летию женщины его длина достигла уже шести метров, а некоторые, кто видят его впервые, принимают за змею. И хоть сама старушка уже давно седая, большая часть её "косы" всё такого же цвета, как была десятилетия назад. По словам Нгуен, волосы напоминают ей о беззаботной молодости.
Старушка уже 30 лет живет в храме Хюэ Фуок. Она стала вегетарианкой и постепенно сокращала количество потребляемой пищи до одного приёма в день. Она отреклась от материального и сейчас дни напролёт читает буддийские мантры. Всё это, считает Нгуен, помогло ей сохранить своё здоровье — как физическое, так и психическое, пишет Tinmoi.vn.
WOW-news
Старушка с юношества отказывалась стричь и мыть волосы, и за 64 года выросло весьма неприятное зрелище
сегодня в 07:43
Пони, которую считали уже мёртвой, попала в заботливые руки ветеринаров, и её преображение поражает
сегодня в 06:58
Семья обнаружила после грозы, что по их стенам стекает мед, и ничего хорошего это не предвещало
вчера в 14:44