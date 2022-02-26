10 комнат до и после ремонта, и эти изменения показывают, что такое настоящий уют

"До и после ремонта в моей крошечной комнате", — Schivers.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"Наша уютная ванная комната. Обратите внимание на фотографию до", — damienlaughton.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"Сделали наш "задний двор" по максимуму", — mckennabarry.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"Небольшое "до и после", — Dry-Huckleberry-4958.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"А вот фото "до и после" нашей гостиной", — hdysstckvl.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"Моя обновлённая крыша", — uriar.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"Уютная гостиная в нашем таунхаусе", — mallardramp.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"Вот потрясающий коллаж "до и после" моего домашнего офиса", — Cumin_Gouda.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"Потратила несколько месяцев, чтобы сделать мой домашний офис чуть более уютным", — drippocampus.

Фото © Reddit / CozyPlaces

"Вот небольшой апдейт по моей комнате", — t3hc0d3m4n.