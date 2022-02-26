10 комнат до и после ремонта, и эти изменения показывают, что такое настоящий уют
На Reddit есть специальная тема — уютные места. Помимо простых фотографий шикарных домов и квартир пользователи часто делятся преображениями своих старых жилищ. Собрали самые удивительные примеры.
"До и после ремонта в моей крошечной комнате", — Schivers.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"Наша уютная ванная комната. Обратите внимание на фотографию до", — damienlaughton.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"Сделали наш "задний двор" по максимуму", — mckennabarry.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"Небольшое "до и после", — Dry-Huckleberry-4958.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"А вот фото "до и после" нашей гостиной", — hdysstckvl.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"Моя обновлённая крыша", — uriar.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"Уютная гостиная в нашем таунхаусе", — mallardramp.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"Вот потрясающий коллаж "до и после" моего домашнего офиса", — Cumin_Gouda.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"Потратила несколько месяцев, чтобы сделать мой домашний офис чуть более уютным", — drippocampus.
Фото © Reddit / CozyPlaces
"Вот небольшой апдейт по моей комнате", — t3hc0d3m4n.
Фото © Reddit / CozyPlaces
Обложка © Reddit / CozyPlaces