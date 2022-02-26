10 фото, которые заставят вас отказаться от традиционной свадьбы и отправиться в поход

Четыре года назад Кристин вышла замуж за мужчину своей мечты. Казалось бы, свадьба должна быть большим праздником, но из-за стресса, кучи гостей и целой горы планов "главный день в жизни" почти не запомнился, лишь расплывчатые обрывки воспоминаний. Тогда-то немка поняла, что обязана найти лучший способ проведения свадьбы. Она объединила свои увлечения — походы и фотографию — и теперь помогает провести один из главных дней жизни по-настоящему незабываемо. Вот что из этого вышло.