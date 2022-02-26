10 фото, которые заставят вас отказаться от традиционной свадьбы и отправиться в поход
Какой должна быть идеальная свадьба? Огромный торт, тамада, полсотни родственников? А что если вместо ресторана провести торжество в горах, а гостей заменить на шикарного фотографа?
Четыре года назад Кристин вышла замуж за мужчину своей мечты. Казалось бы, свадьба должна быть большим праздником, но из-за стресса, кучи гостей и целой горы планов "главный день в жизни" почти не запомнился, лишь расплывчатые обрывки воспоминаний. Тогда-то немка поняла, что обязана найти лучший способ проведения свадьбы. Она объединила свои увлечения — походы и фотографию — и теперь помогает провести один из главных дней жизни по-настоящему незабываемо. Вот что из этого вышло.
Немецкие Альпы
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Гранд-Титон, Вайоминг, США
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Доломитовые Альпы в Италии
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Вайоминг, США
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Немецкие Альпы
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Немецкие Альпы
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Швейцарские Альпы
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Австрийские Альпы
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Юта, США
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Швейцарские Альпы
Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё
Обложка © Instagram / madudesinthemountains / фотографы Кристин и Скотт Мадё