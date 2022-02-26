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26 февраля, 08:00

10 фото, которые заставят вас отказаться от традиционной свадьбы и отправиться в поход

Какой должна быть идеальная свадьба? Огромный торт, тамада, полсотни родственников? А что если вместо ресторана провести торжество в горах, а гостей заменить на шикарного фотографа?

Четыре года назад Кристин вышла замуж за мужчину своей мечты. Казалось бы, свадьба должна быть большим праздником, но из-за стресса, кучи гостей и целой горы планов "главный день в жизни" почти не запомнился, лишь расплывчатые обрывки воспоминаний. Тогда-то немка поняла, что обязана найти лучший способ проведения свадьбы. Она объединила свои увлечения — походы и фотографию — и теперь помогает провести один из главных дней жизни по-настоящему незабываемо. Вот что из этого вышло.

Немецкие Альпы

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Гранд-Титон, Вайоминг, США

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Доломитовые Альпы в Италии

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Вайоминг, США

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Немецкие Альпы

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Немецкие Альпы

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Швейцарские Альпы

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Австрийские Альпы

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Юта, США

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Швейцарские Альпы

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Фото © Instagram / madeinthemountainsphoto / фотографы Кристин и Скотт Мадё

В какие дни 2022 года стоит устраивать свадьбу, чтобы брак был самым счастливым

В какие дни 2022 года стоит устраивать свадьбу, чтобы брак был самым счастливым

Обложка © Instagram / madudesinthemountains / фотографы Кристин и Скотт Мадё

Сергей Трофимов

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