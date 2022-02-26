10 фото пользователей соцсетей, которые так намудрили с фотошопом, что не засмеяться невозможно

"Моё любимое — когда они забывают зафотошопить какую-то часть", — fannywaffles.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Когда любишь ретушировать, но друзья выкладывают тот же снимок без фотошопа", — Lil_Nutmeg23.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Я вызываю службу спасения", — zznnd.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Обложка на YouTube и кадр из того же видео", — GodlyPumpkin.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Фото сделаны в один день", — Castillo99.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Отражение бёдер сдало её с потрохами", — Hamburglar_burglar.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Этот парень явно не пропускал тренировки на руки", — RabbitWithFlamingEye.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Инстаграм" и утреннее шоу", — mrzltn.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Вот это фильтр", — OriginalGSpot.

Фото © Reddit / Instagramreality

"Эти девчонки решили в видеоблогах показать, как выглядят на самом деле, но на их фотографии в "Инстаграме" всё так же куча фотошопа", — connieconcarne.