10 фото пользователей соцсетей, которые так намудрили с фотошопом, что не засмеяться невозможно
Ретушь была придумана исключительно в благих целях, но теперь, когда к фотошопу получили доступ все кому не лень, на некоторые фотографии стало смешно, а иногда и страшно смотреть. И вот 10 примеров.
"Моё любимое — когда они забывают зафотошопить какую-то часть", — fannywaffles.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Когда любишь ретушировать, но друзья выкладывают тот же снимок без фотошопа", — Lil_Nutmeg23.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Я вызываю службу спасения", — zznnd.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Обложка на YouTube и кадр из того же видео", — GodlyPumpkin.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Фото сделаны в один день", — Castillo99.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Отражение бёдер сдало её с потрохами", — Hamburglar_burglar.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Этот парень явно не пропускал тренировки на руки", — RabbitWithFlamingEye.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Инстаграм" и утреннее шоу", — mrzltn.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Вот это фильтр", — OriginalGSpot.
Фото © Reddit / Instagramreality
"Эти девчонки решили в видеоблогах показать, как выглядят на самом деле, но на их фотографии в "Инстаграме" всё так же куча фотошопа", — connieconcarne.
Фото © Reddit / Instagramreality
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Обложка © Reddit / Instagramreality