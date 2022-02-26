Российские актёры, которые ушли из жизни в самом начале карьеры
Они могли бы стать большими кинозвёздами, но мироздание распорядилось иначе. Вспоминаем артистов, судьбе которых не позавидуешь.
Егор Клинаев (18 лет)
Егор Клинаев. Фото © Instagram / klinaev_egor
Егор Клинаев начинал с детского музыкального ансамбля "Непоседы", а с 2010 по 2014 год вёл программу "Пора в космос!" на телеканале "Карусель". Но настоящая слава пришла к нему после дебюта в кино. Несмотря на юный возраст, Егор успел сыграть почти в двух десятках фильмов и сериалов, среди которых — "Физрук", "Улица", "Домашний арест". Жизнь молодого актёра оборвала трагическая случайность. 27 сентября 2017 года Клинаев помогал участникам ДТП на МКАД, и его сбил проезжавший мимо автомобиль. Полученные травмы оказались смертельными.
Василий Лыкшин (22 года)
Василий Лыкшин. Фото © "Кинопоиск"
Жизнь Васи Лыкшина с самого начала складывалась драматично. Мать и отца мальчика лишили родительских прав, и он с семи лет воспитывался в детдоме. В 14-летнем возрасте его отправили в спецучилище закрытого типа за кражу, но тут вмешался случай. Каким-то чудом Василия приметили авторы фильма "Ангел на обочине", и режиссёр картины Светлана Стасенко оформила над ним опекунство. Так Лыкшин стал актёром, а зрительскую любовь ему принесли роли в фильме "Сволочи" и сериалах "Громовы" и "Ранетки". Васи не стало в 2009 году: он скоропостижно скончался от сердечной недостаточности. Перед смертью Лыкшин успел жениться и стать отцом.
Даниил Певцов (22 года)
Даниил Певцов. Кадр из сериала "Ангел в сердце" © YouTube / Epic Media
Несмотря на родословную, Даниил не сразу смог пойти по стопам своего знаменитого отца Дмитрия Певцова. После школы парень решил поступать в театральный, но не смог сдать экзамены. Неудача не сломила будущего актёра. Он в течение года работал простым монтировщиком в "Ленкоме", но потом всё же смог попасть во ВГИК. В его портфолио — спектакли по Булгакову и Достоевскому, а также три кинопроекта. Критики прочили молодому актёру блестящую карьеру, но она закончилась, едва начавшись: Даниил упал с пятого этажа, не удержавшись на балконе во время встречи бывших одноклассников. Молодой человек умер в реанимации.
Сергей Шевкуненко (35 лет)
Сергей Шевкуненко. Кадр из фильма "Кортик" © "Кинопоиск", фото © Wikimedia Commons
Молодой и любимый публикой актёр Сергей Шевкуненко умирал дважды. Первый раз — когда после главной роли идейного пионера в популярных телефильмах "Кортик" и "Бронзовая птица", исполненной им ещё в детстве, выбрал совсем другой жизненный путь. В отличие от своего персонажа, Серёжа регулярно нарушал закон, то и дело попадая в милицейские сводки. В 1976 году он получил свой первый срок (из пяти), а в начале 1990-х сколотил "мосфильмовскую" ОПГ и стал известным криминальным авторитетом по прозвищу Артист. Его вторая смерть была уже не метафорой: в 1995 году бандита вместе с его матерью расстреляли прямо в их квартире.
Алексей Завьялов (36 лет)
Алексей Завьялов. Фото © "Кинопоиск"
На счету Алексея Завьялова — 40 ролей в кино и сериалах, а также множество театральных работ. Поклонники чаще всего вспоминают его по "Ментовским войнам" и спектаклям в театре имени Вахтангова. Актёру было всего 36, когда его жизнь и карьера внезапно подошли к концу: всему виной трагическая случайность. Во время прыжка с парашютом 7 августа 2011 года в актёра ещё в воздухе врезался другой парашютист, который в результате погиб на месте. Завьялова с тяжелейшими травмами доставили в больницу, где за его жизнь боролись полтора месяца. Алексей скончался 30 сентября.
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Обложка © Instagram / klinaev_egor, "Кинопоиск"