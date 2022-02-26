Российские актёры, которые ушли из жизни в самом начале карьеры

Егор Клинаев (18 лет)

Егор Клинаев. Фото © Instagram / klinaev_egor

Егор Клинаев начинал с детского музыкального ансамбля "Непоседы", а с 2010 по 2014 год вёл программу "Пора в космос!" на телеканале "Карусель". Но настоящая слава пришла к нему после дебюта в кино. Несмотря на юный возраст, Егор успел сыграть почти в двух десятках фильмов и сериалов, среди которых — "Физрук", "Улица", "Домашний арест". Жизнь молодого актёра оборвала трагическая случайность. 27 сентября 2017 года Клинаев помогал участникам ДТП на МКАД, и его сбил проезжавший мимо автомобиль. Полученные травмы оказались смертельными.

Василий Лыкшин (22 года)

Василий Лыкшин. Фото © "Кинопоиск"

Жизнь Васи Лыкшина с самого начала складывалась драматично. Мать и отца мальчика лишили родительских прав, и он с семи лет воспитывался в детдоме. В 14-летнем возрасте его отправили в спецучилище закрытого типа за кражу, но тут вмешался случай. Каким-то чудом Василия приметили авторы фильма "Ангел на обочине", и режиссёр картины Светлана Стасенко оформила над ним опекунство. Так Лыкшин стал актёром, а зрительскую любовь ему принесли роли в фильме "Сволочи" и сериалах "Громовы" и "Ранетки". Васи не стало в 2009 году: он скоропостижно скончался от сердечной недостаточности. Перед смертью Лыкшин успел жениться и стать отцом.

Даниил Певцов (22 года)

Даниил Певцов. Кадр из сериала "Ангел в сердце" © YouTube / Epic Media

Несмотря на родословную, Даниил не сразу смог пойти по стопам своего знаменитого отца Дмитрия Певцова. После школы парень решил поступать в театральный, но не смог сдать экзамены. Неудача не сломила будущего актёра. Он в течение года работал простым монтировщиком в "Ленкоме", но потом всё же смог попасть во ВГИК. В его портфолио — спектакли по Булгакову и Достоевскому, а также три кинопроекта. Критики прочили молодому актёру блестящую карьеру, но она закончилась, едва начавшись: Даниил упал с пятого этажа, не удержавшись на балконе во время встречи бывших одноклассников. Молодой человек умер в реанимации.

Сергей Шевкуненко (35 лет)

Сергей Шевкуненко. Кадр из фильма "Кортик" © "Кинопоиск", фото © Wikimedia Commons

Молодой и любимый публикой актёр Сергей Шевкуненко умирал дважды. Первый раз — когда после главной роли идейного пионера в популярных телефильмах "Кортик" и "Бронзовая птица", исполненной им ещё в детстве, выбрал совсем другой жизненный путь. В отличие от своего персонажа, Серёжа регулярно нарушал закон, то и дело попадая в милицейские сводки. В 1976 году он получил свой первый срок (из пяти), а в начале 1990-х сколотил "мосфильмовскую" ОПГ и стал известным криминальным авторитетом по прозвищу Артист. Его вторая смерть была уже не метафорой: в 1995 году бандита вместе с его матерью расстреляли прямо в их квартире.

Алексей Завьялов (36 лет)

Алексей Завьялов. Фото © "Кинопоиск"