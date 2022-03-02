"Дно, от которого можно оттолкнуться": Что обязательно нужно сделать в новолуние 2 марта

Как повлияет на нашу жизнь первое весеннее новолуние, которое наступит 2 марта 2022 года? Этим вопросом сейчас задаются многие пользователи Сети. В комментарии Лайфу свой прогноз озвучил астролог Александр Зараев. Специалист рассказал, что сегодня новолунием будет запущена программа обновления. Сам момент — словно точка ноль. Это зона подготовки к прыжку для начала перемен, иногда кардинальных.

Новолуние 2 марта 2022 года

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Первое новолуние наступившей весны будет связано не только с соединением Луны и Солнца — произойдёт это в 20:36 мск. Примерно в то же время — 19:33 мск — будет новолуние в соединении Меркурия с Сатурном. Это новолуние в 12-м знаке, рыбном, а Рыбы — знак кармический. Он даёт возможность отфильтровать старое и новое.

Что обязательно нужно сделать в новолуние 2.03.2022

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В это время можно легко и быстро избавиться от вредных привычек, старых невыполненных дел, обещаний. Например, изменить образ жизни, заняться спортом. Если в новолуние перескочить и сделать небольшое усилие, то на растущей Луне всё потом дальше как паровоз пойдёт, заметил астролог Зараев. Это же относится к бизнесу, творчеству. Хорошо, если вечер 2 марта вы проведёте спокойно, можно устроить очистительные процедуры.

Начало перемен на политической арене

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На политической арене именно после новолуния 2 марта начнутся перемены, не законченные в предыдущем лунном цикле. После новолуния становятся ясными какие-то скрытые планы, указал наш собеседник. Импульс обновления будет запущен сегодня и к полнолунию 18 марта наберёт максимум энергии. "Здесь переход: по тонкому льду перейти с одного берега на другой, — и тогда открываются новые возможности для раскрытия новых позитивных ситуаций. В это время можно развеять тучи над головой", — уверен специалист.