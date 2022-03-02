Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в РФ банкноты евро

"Совет ЕС запретил инвестировать, участвовать или иным образом вносить вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Совет запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — говорится в сообщении.