Евросоюз запретил продавать, поставлять, экспортировать в РФ банкноты евро
Кроме того, организация объявила о запрете на инвестирование, участие и другой вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Евросоюз запретил продавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты, номинированные в евро. Соответствующий нормативный акт опубликован в Официальном журнале ЕС.
"Совет ЕС запретил инвестировать, участвовать или иным образом вносить вклад в будущие проекты, финансируемые совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Совет запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Администрация SWIFT уже подтвердила готовность к антироссийским ограничениям.
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