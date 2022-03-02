Российских киберспортсменов угрожают отстранить от турнира в Дубае
Организаторы для этого могут подделать их тесты на коронавирус, представив это как причину для недопуска на соревнования.
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro могут снять с турнира в Дубае на фоне событий на Украине. Об этом говорится в сообщении спортсменов.
"Сегодня мы столкнулись с немыслимой ситуацией: организаторы турнира GAMERS GALAXY: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 собрали игроков Virtus.pro, прибывших в Дубай по приглашению Nigma Galaxy SEA, и поставили им ультиматум. Ультиматум звучит так: "Либо ваш клуб выступает с публичной позицией по ситуации на Украине, либо мы снимаем вас с турнира". Дошло даже до угроз объявить, что наши игроки якобы заболели ковидом (все тесты отрицательные), лишь бы не допустить их до игры", — говорится в сообщении.
В команде также заявили, что не собираются идти на поводу у шантажистов и не позволят оказывать на себя столь серьёзное давление.
Ранее Лайф сообщал, что на фоне проведения "Операции Z" на Украине целый ряд спортивных организаций отстранил от международных соревнований российских атлетов. Такое решение вынесли в МОК, FIFA, IIHF, Международном союзе биатлонистов, лыжного спорта, World Athletics и других организациях.
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