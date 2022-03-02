Российских киберспортсменов угрожают отстранить от турнира в Дубае

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro могут снять с турнира в Дубае на фоне событий на Украине. Об этом говорится в сообщении спортсменов.

"Сегодня мы столкнулись с немыслимой ситуацией: организаторы турнира GAMERS GALAXY: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 собрали игроков Virtus.pro, прибывших в Дубай по приглашению Nigma Galaxy SEA, и поставили им ультиматум. Ультиматум звучит так: "Либо ваш клуб выступает с публичной позицией по ситуации на Украине, либо мы снимаем вас с турнира". Дошло даже до угроз объявить, что наши игроки якобы заболели ковидом (все тесты отрицательные), лишь бы не допустить их до игры", — говорится в сообщении.

В команде также заявили, что не собираются идти на поводу у шантажистов и не позволят оказывать на себя столь серьёзное давление.