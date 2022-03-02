Замглавы МИД Грушко: РФ продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО на восток

Россия продолжит настаивать на юридических гарантиях того, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы будем продолжать настаивать на материальных, юридических гарантиях нерасширения альянса на восток", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат обратил внимание, что каждое следующее расширение НАТО ухудшало безопасность самого альянса. Приближением к границе РФ они занимались для поиска противника, считает Грушко.

"Говорили о том, что от большой угрозы с востока надо защищаться, там нужны вооружения, надо увеличивать военные бюджеты, в этом смысл и предназначение НАТО. Но одновременно создавали уязвимости для себя. Каждое расширение альянса на самом деле ухудшало его безопасность", — уточнил он.