С 3 марта в Москве отменяются ограничения по заполняемости концертных залов и театров

С 3 марта в Москве снимаются ограничения по заполняемости концертных залов и театров. Однако ношение масок остаётся необходимым условием для посещения общественных мест, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"С 3 марта отменяется требование по социальной дистанции при посещении объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Также снимается ограничение по заполняемости залов. Тем не менее ношение масок остаётся необходимым условием для посещения этих общественных мест", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что центры госуслуг "Мои документы" теперь принимают посетителей без QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании.