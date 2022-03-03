С 3 марта в Москве отменяются ограничения по заполняемости концертных залов и театров
Также известно, что центры госуслуг "Мои документы" теперь принимают посетителей без сертификата о вакцинации.
С 3 марта в Москве снимаются ограничения по заполняемости концертных залов и театров. Однако ношение масок остаётся необходимым условием для посещения общественных мест, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"С 3 марта отменяется требование по социальной дистанции при посещении объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий. Также снимается ограничение по заполняемости залов. Тем не менее ношение масок остаётся необходимым условием для посещения этих общественных мест", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что центры госуслуг "Мои документы" теперь принимают посетителей без QR-кода о вакцинации или перенесённом заболевании.
Ранее Лайф писал, что в Казахстане начнут производить вакцину "Спутник лайт". Карагандинский фармацевтический комплекс уже отправил валидационные партии препарата на контроль качества в Россию. Организация выпускает высокоэффективные лекарства от рака, гемофилии, рассеянного склероза, диабета и орфанных заболеваний.
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