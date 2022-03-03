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3 марта, 05:55

В Казахстане начнут производить вакцину "Спутник лайт"

Карагандинский фармацевтический комплекс уже отправил валидационные партии препарата на контроль качества в Россию.

<p>Обложка © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Обложка © Sputnikvaccine.com

Производство российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник лайт" запускается в Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) в центре Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.

"Казахстанский фармацевтический комплекс начинает производство однокомпонентной вакцины "Спутник лайт". <...> Валидационные партии данной вакцины уже произведены в КФК и отправлены на контроль качества в Россию", — указывается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что препарат был зарегистрирован в Казахстане в середине 2021 года. Также именно в КФК были выпущены первые партии вакцины "Спутник V", уточнили в компании. Кроме того, КФК выпускает высокоэффективные лекарства от рака, гемофилии, рассеянного склероза, диабета и орфанных заболеваний. Фармацевтический комплекс способен выпускать до четырёх миллионов упаковок социально важных препаратов в год, отметили в компании.

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Ранее Лайф писал, что Минздрав России зарегистрировал препарат "Атериксен" для лечения коронавируса. Благодаря лекарству снижается количество госпитализаций у амбулаторных пациентов на 80%. Учёные проводят клинические испытания, чтобы в будущем зарегистрировать его как средство против ОРВИ и гриппа.

Светлана Оперук

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