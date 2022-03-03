НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 03:21

Психиатр Жесткова предложила три способа избавления от чувства обиды

Если это чувство засело глубоко, можно использовать метод суда. Нужно представить, что на процессе присутствуют прокурор и адвокат. Вы сможете посмотреть на обиду с разных сторон, говорит эксперт.

Чаще всего обида направлена на какого-то конкретного человека, и для того, чтобы с ней справиться, нужно прежде всего признать необходимость этого, рассказала врач — психиатр-психотерапевт Елизавета Жесткова. Один из способов — это "техника пустого стула". Нужно сесть на него в свободной позе и представить перед собой обидчика. Выскажите ему всё. Затем, закрыв глаза, вообразите, что бы он ответил и как бы он извинился.

"Пусть в реальной жизни этот человек, возможно, никогда перед нами не извинится. Но в последующем, когда вас будет тревожить эта обида, сразу же вспомните вот этот эпизод, как человек за неё извинился", — посоветовала Жесткова в интервью "Вечерней Москве".

Второй способ — изображение обиды на бумаге. Нужно нарисовать её в деталях и очень конкретно: как она выглядит, где живёт, есть ли у неё ручки-ножки. Можно представить, что рисуете маленькое животное, советует психиатр. После рисования — простить и отпустить. Визуализировать эмоцию и сделать более доброй по отношению к себе.

В случае если обида засела глубоко, можно использовать метод суда. Нужно представить, что на процессе присутствуют прокурор и адвокат. Сначала выступает обвинитель, который говорит всё негативное. А затем защитник, он пытается объяснить эту ситуацию. Таким образом вы сможете посмотреть на неё с разных сторон. Как отмечает психотерапевт, обида обычно от этого тоже постепенно проходит. Но если никак не получается справиться самостоятельно, лучше обратиться к специалисту, заключила Жесткова.

8 правил, которым следуют даже психотерапевты, чтобы спастись от одиночества

8 правил, которым следуют даже психотерапевты, чтобы спастись от одиночества

Ранее Лайф писал, что психиатр Качалов рассказал, как справиться с тревожностью при негативе в новостях. Например, нужно больше гулять, поскольку пребывание в замкнутом помещении способствует тому, что человек замыкается на своих размышлениях об одном и том же.

Обложка © Pixabay

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1