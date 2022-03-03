Экономист Тимофеев рассказал, какая стоимость нефти может обрушить мировой рынок

Долгосрочный ценник на нефть в $120 за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений. Это, по мнению доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, приведёт к обрушению рынка.

"Цена нефти 120 долларов невыгодна. Так распакуются те активы добычи, которые были нерентабельными и могут сначала наполнить рынок новыми поставками, но избыток обрушит рынок", — приводят РИА "Новости" слова Тимофеева.

По мнению эксперта, краткосрочно цена может взлететь до 150 или даже 200 долларов за баррель, но участники рынка создадут условия для баланса спроса и предложения, чтобы вернуть рынок в цену до 95–100 долларов.

Отметим, что это происходит на фоне введения США и другими западными странами масштабных санкций против России — одного из ключевых поставщиков чёрного золота на мировой рынок.