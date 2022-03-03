Экономист Тимофеев рассказал, какая стоимость нефти может обрушить мировой рынок
Чёрное золото марки Brent давно преодолело отметку в 100 долларов за баррель, и цена продолжает быстро расти. Это происходит на фоне введения санкций против России.
Долгосрочный ценник на нефть в $120 за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений. Это, по мнению доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, приведёт к обрушению рынка.
"Цена нефти 120 долларов невыгодна. Так распакуются те активы добычи, которые были нерентабельными и могут сначала наполнить рынок новыми поставками, но избыток обрушит рынок", — приводят РИА "Новости" слова Тимофеева.
По мнению эксперта, краткосрочно цена может взлететь до 150 или даже 200 долларов за баррель, но участники рынка создадут условия для баланса спроса и предложения, чтобы вернуть рынок в цену до 95–100 долларов.
Отметим, что это происходит на фоне введения США и другими западными странами масштабных санкций против России — одного из ключевых поставщиков чёрного золота на мировой рынок.
Как рассказывал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия.
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