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3 марта, 03:16
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Экономист Тимофеев рассказал, какая стоимость нефти может обрушить мировой рынок

Чёрное золото марки Brent давно преодолело отметку в 100 долларов за баррель, и цена продолжает быстро расти. Это происходит на фоне введения санкций против России.

Долгосрочный ценник на нефть в $120 за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений. Это, по мнению доцента кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, приведёт к обрушению рынка.

"Цена нефти 120 долларов невыгодна. Так распакуются те активы добычи, которые были нерентабельными и могут сначала наполнить рынок новыми поставками, но избыток обрушит рынок", приводят РИА "Новости" слова Тимофеева.

По мнению эксперта, краткосрочно цена может взлететь до 150 или даже 200 долларов за баррель, но участники рынка создадут условия для баланса спроса и предложения, чтобы вернуть рынок в цену до 95–100 долларов.

Нефть Brent впервые с 2013 года подорожала до $116 за баррель

Нефть Brent впервые с 2013 года подорожала до $116 за баррель

Отметим, что это происходит на фоне введения США и другими западными странами масштабных санкций против России — одного из ключевых поставщиков чёрного золота на мировой рынок.

Как рассказывал Лайф, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Европу отказаться от газа и нефти из России, несмотря на последствия.

Обложка © Pixabay

Артем Порвин

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