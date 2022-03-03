Конверты с белым порошком присланы в российское посольство в Австралии

Конверты, в которых был неизвестный белый порошок, были доставлены в четверг в Посольство РФ в Австралии. Об этом сообщают в дипломатическом представительстве.

"Здесь сейчас работает полиция, пожарные и другие чрезвычайные службы, сотрудники которых проводят проверку содержимого двух конвертов с неизвестным белым порошком, доставленных в дипмиссию", — указали в посольстве в беседе с ТАСС.