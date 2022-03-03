Конверты с белым порошком присланы в российское посольство в Австралии
В диппредставительстве работает полиция, пожарные и другие чрезвычайные службы. Эксперты изучают содержимое полученных пакетов.
Конверты, в которых был неизвестный белый порошок, были доставлены в четверг в Посольство РФ в Австралии. Об этом сообщают в дипломатическом представительстве.
"Здесь сейчас работает полиция, пожарные и другие чрезвычайные службы, сотрудники которых проводят проверку содержимого двух конвертов с неизвестным белым порошком, доставленных в дипмиссию", — указали в посольстве в беседе с ТАСС.
Лайф раньше писал, что Посольству России в Великобритании поступило несколько сотен звонков с угрозами. При этом отмечается, что дипломаты в Лондоне из-за этого в полицию не обращались. Ранее Посольство РФ в Берне попросило Швейцарию обеспечить безопасность для сотрудников из-за угроз.
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