Испания направит Украине партию оружия и патронов
Как сообщила глава Минобороны Маргарита Роблес, более тысячи гранатомётов и пулемётов доставят в приграничный район Польши.
Партию наступательного вооружения, в том числе более тысячи гранатомётов, пулемёты и сотни тысяч патронов для стрелкового оружия поставят власти Испании Украине. Глава Министерства обороны королевства Маргарита Роблес сообщила, что самолёты с грузом вылетят 4 марта.
"Два самолёта с наступательным вооружением: 1370 гранатомётов, 700 тыс. патронов к винтовкам и пулемётам, а также лёгкие пулемёты", — сказала Роблес в интервью телеканалу Antena 3.
Роблес уточнила, что партия оружия и патронов будет доставлена в Польшу в пункт на границе с Украиной, где её заберут украинские власти.
Ранее Лайф сообщал, что премьер Испании анонсировал поставку Украине наступательного оружия. Кроме того, поставить противотанковое оружие и "усовершенствованное вооружение" Незалежной также пообещала Канада.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Он подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе, необходимо стремиться к "демилитаризации и денацификации" Незалежной. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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