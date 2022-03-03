Испания направит Украине партию оружия и патронов

Как сообщила глава Минобороны Маргарита Роблес, более тысячи гранатомётов и пулемётов доставят в приграничный район Польши.

Партию наступательного вооружения, в том числе более тысячи гранатомётов, пулемёты и сотни тысяч патронов для стрелкового оружия поставят власти Испании Украине. Глава Министерства обороны королевства Маргарита Роблес сообщила, что самолёты с грузом вылетят 4 марта.

"Два самолёта с наступательным вооружением: 1370 гранатомётов, 700 тыс. патронов к винтовкам и пулемётам, а также лёгкие пулемёты", — сказала Роблес в интервью телеканалу Antena 3.

Роблес уточнила, что партия оружия и патронов будет доставлена в Польшу в пункт на границе с Украиной, где её заберут украинские власти.

Ранее Лайф сообщал, что премьер Испании анонсировал поставку Украине наступательного оружия. Кроме того, поставить противотанковое оружие и "усовершенствованное вооружение" Незалежной также пообещала Канада.