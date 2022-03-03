Правительство внесло в Госдуму законопроект о масштабной амнистии капитала

Ранее Мишустин объяснял, что к параметрам, которые применялись во время предыдущего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств.

Проект о масштабной амнистии капитала внесло в Госдуму Правительство РФ, документ опубликован в думской электронной базе. Соответствующие поправки также предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса Российской Федерации" разработан в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом Федерального закона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается проведение четвёртого этапа добровольного декларирования имущества и счетов.