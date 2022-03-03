Правительство внесло в Госдуму законопроект о масштабной амнистии капитала
Ранее Мишустин объяснял, что к параметрам, которые применялись во время предыдущего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств.
Проект о масштабной амнистии капитала внесло в Госдуму Правительство РФ, документ опубликован в думской электронной базе. Соответствующие поправки также предлагается внести в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 761 Уголовного кодекса Российской Федерации" разработан в связи с проектом федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.
Проектом Федерального закона "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается проведение четвёртого этапа добровольного декларирования имущества и счетов.
Ранее Лайф сообщал, что Мишустин анонсировал новый этап амнистии капиталов. По словам премьер-министра, мера станет четвёртой по счёту и ещё более масштабной по условиям, чем предыдущие.
Лайф напоминает, что Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
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