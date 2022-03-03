Кабмин внёс в Госдуму проекты по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций

"Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц", — отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Так, правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение четвёртого этапа амнистии капиталов. Согласно документу, у граждан РФ также появится возможность задекларировать наличные деньги. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как прежде.