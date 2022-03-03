Кабмин внёс в Госдуму проекты по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций
Эти меры разработаны в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций.
Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Тексты документов размещены в думской электронной базе.
"Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц", — отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.
Так, правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение четвёртого этапа амнистии капиталов. Согласно документу, у граждан РФ также появится возможность задекларировать наличные деньги. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как прежде.
Лайф напоминает, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Президент России Владимир Путин также подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Лайф следит за развитием событий.
Обложка © Shutterstock