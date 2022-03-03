Мадуро обвинил Запад в ксенофобии по отношению к россиянам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что западные страны разжигают ксенофобию по отношению к россиянам. Он при этом упомянул отстранение российского дирижёра Валерия Гергиева в Баварской государственной опере.

"Они преследуют русских по всему миру. Замечательного дирижёра отстранили от управления филармоническим оркестром в одной из европейских стран только за то, что он русский. Это называется ксенофобией, расизмом, преследованием, нарушением прав человека", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала "Венесолана де телевисьон".

В отношении России, по мнению Мадуро, была развёрнута "жестокая информационная война". "Они манипулируют словами", — добавил он. Он также заявил, что SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии: страны перейдут на собственные системы расчётов и цифровые нацвалюты. С 1 октября власти Венесуэлы ввели такую — цифровой боливар, — чтобы помочь восстановлению экономики страны. Спустя пять месяцев можно сказать, что это была очень успешная мера, говорит венесуэльский лидер.

"Мы не зависим от системы SWIFT, у нас её нет. Пройдёт время, и система SWIFT одряхлеет, по прошествии этого десятилетия мир освободится от системы SWIFT и сделает как Венесуэла — будет развиваться собственными силами, с собственными технологиями, монетарной системой. В нашем случае это цифровой боливар", — сказал Мадуро.

До этого вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страны Запада, которые ранее бойкотировали выступление главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека, разжигают ненависть и нетерпимость в отношении России.

"В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине. Венесуэла присоединяется к тем, кто продвигает диалог во имя мира", — написала Родригес в своём официальном аккаунте в соцсети Twitter.