Мадуро обвинил Запад в ксенофобии по отношению к россиянам

Президент Венесуэлы считает, что против России была развёрнута "жестокая информационная война". Он также спрогнозировал скорое прекращение работы системы SWIFT.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что западные страны разжигают ксенофобию по отношению к россиянам. Он при этом упомянул отстранение российского дирижёра Валерия Гергиева в Баварской государственной опере.

"Они преследуют русских по всему миру. Замечательного дирижёра отстранили от управления филармоническим оркестром в одной из европейских стран только за то, что он русский. Это называется ксенофобией, расизмом, преследованием, нарушением прав человека", — сказал Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в эфире телеканала "Венесолана де телевисьон".

В отношении России, по мнению Мадуро, была развёрнута "жестокая информационная война". "Они манипулируют словами", — добавил он. Он также заявил, что SWIFT перестанет существовать в этом десятилетии: страны перейдут на собственные системы расчётов и цифровые нацвалюты. С 1 октября власти Венесуэлы ввели такую — цифровой боливар, — чтобы помочь восстановлению экономики страны. Спустя пять месяцев можно сказать, что это была очень успешная мера, говорит венесуэльский лидер.

"Мы не зависим от системы SWIFT, у нас её нет. Пройдёт время, и система SWIFT одряхлеет, по прошествии этого десятилетия мир освободится от системы SWIFT и сделает как Венесуэла — будет развиваться собственными силами, с собственными технологиями, монетарной системой. В нашем случае это цифровой боливар", — сказал Мадуро.

До этого вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страны Запада, которые ранее бойкотировали выступление главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова на сессии Совета ООН по правам человека, разжигают ненависть и нетерпимость в отношении России.

"В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине. Венесуэла присоединяется к тем, кто продвигает диалог во имя мира", — написала Родригес в своём официальном аккаунте в соцсети Twitter.